Неймар забил первый гол за три с половиной месяца: видео

Напомним, Неймар вернулся в Бразилию минувшей зимой, подписав с «Сантосом» контракт на шесть месяцев, который впоследствии был продлен до конца года. Бразильский нападающий провел за клуб в этом сезоне 25 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал три результативные передачи.