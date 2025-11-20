Ричмонд
Неймар забил первый гол за три с половиной месяца: видео

Нападающий «Сантоса» Неймар отметился забитым мячом в матче 34-го тура бразильской Серии А с «Мирасолом» (1:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча, которая прошла на домашней арене «Сантоса» завершилась вничью 1:1. Неймар отличился на 4-й минуте встречи. Также Неймар нарушил правила в своей штрафной, после чего защитник гостей Рейналдо реализовал пенальти и сравнял счет (60).

Для Неймара этот забитый мяч стал первым за три с половиной месяца, с момента, как он отметился дублем в матче 18-го тура чемпионата Бразилии с «Жувентуде» (3:1). В середине сентября 33-летний форвард получил повреждение подколенного сухожилия и пропустил семь игр «Сантоса».

Напомним, Неймар вернулся в Бразилию минувшей зимой, подписав с «Сантосом» контракт на шесть месяцев, который впоследствии был продлен до конца года. Бразильский нападающий провел за клуб в этом сезоне 25 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

В текущем сезоне «Сантос» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии с 37 очками. «Мирасол» располагается на 4-й строчке таблицы с 60 баллами. Лидером бразильской серии А является «Фламенго», в активе команды 71 очко.