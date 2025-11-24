Как Роналду и Месси готовятся к зиме: простые приемы, которые работают для всех

Осенью Месси перестраивает тренировки так, чтобы поддерживать выносливость без перегрузок. Он выбирает короткие интервальные пробежки — не на максимум, а в среднем темпе. Это тот формат, который легко вписывается в график матчей и не требует много времени. В испанских и аргентинских изданиях отмечали, что именно в этот период он уделяет больше времени «техническому» кардио: короткие ускорения, переходы в шаг, плавный повтор цикла.