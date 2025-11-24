Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Ротор
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.32
X
2.95
П2
3.60
Футбол. Италия
20:30
Торино
:
Комо
Все коэффициенты
П1
3.51
X
3.24
П2
2.29
Футбол. Италия
22:45
Сассуоло
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.29
П2
4.02
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.89
П2
4.22
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.45
П2
3.94
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
0
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
4
:
Париж
2
П1
X
П2

Как Роналду и Месси готовятся к зиме: простые приемы, которые работают для всех

Зимой даже топовые спортсмены чувствуют спад энергии — но Роналду, Месси и Бекхэм давно придумали, как подготовить тело к холодам и не потерять результат своих тренировок.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Лионель Месси, который выбирает простые приемы при подготовке к зиме
Спад энергии зимой не обходит даже топовых спортсменов. Они используют простые приемы, чтобы не потерять результаты тренировок.Источник: Соцсети

С похолоданием тренироваться становятся все тяжелее: мышцы дольше разогреваются, падает выносливость, а организм тратит больше ресурсов на поддержание тепла. Поэтому осенью спортсмены перестраивают режим, чтобы быстрее к нему адаптироваться. Что именно они делают, расскажем в статье.

Криштиану Роналду — силовые тренировки и кардио на улице

Криштиану Роналду, выбирающий силовые тренировки и кардио на улице
Роналду сочетает силовую подготовку с легким кардио на улице и контрастным восстановлением.Источник: AP 2024

Осенью Роналду делает акцент на силовых тренировках: больше базовых упражнений на ноги и корпус — приседы, выпады, прыжки, короткие круговые связки с утяжелителями. Такая база помогает прогревать мышцы и поддерживать силу, даже когда организм переключается в «экономный» режим из-за холода.

Кардио он делает на улице. Бег в прохладную погоду или интервальные ускорения на улице дают более ровную нагрузку и помогают адаптироваться к температурным перепадам. Для выносливости это эффективнее, чем долгий бег в помещении.

Еще осенью Роналду больше внимания уделяет восстановлению. После интенсивных тренировок он использует ледяные ванны, контрастный душ и охлаждающие процедуры, чтобы снять воспаление в мышцах и ускорить восстановление. Такой подход помогает держать высокий ритм, даже когда нагрузки увеличиваются.

В быту это можно адаптировать очень просто: после силовой тренировки достаточно сделать короткий контрастный душ — 20−30 секунд прохладной воды в конце. Это улучшает кровообращение и помогает быстрее снять усталость в ногах. Еще один удобный прием — легкая растяжка сразу после кардио, чтобы мышцы не «забивались» в холодный сезон.

Лионель Месси — интервальная тренировка и работа на гибкость

Лионель Месси, предпочитающий интервальные тренировки и работу на гибкость
Месси сочетает короткие интервальные тренировки с растяжкой.Источник: Соцсети

Осенью Месси перестраивает тренировки так, чтобы поддерживать выносливость без перегрузок. Он выбирает короткие интервальные пробежки — не на максимум, а в среднем темпе. Это тот формат, который легко вписывается в график матчей и не требует много времени. В испанских и аргентинских изданиях отмечали, что именно в этот период он уделяет больше времени «техническому» кардио: короткие ускорения, переходы в шаг, плавный повтор цикла.

Функциональные тренировки у Месси тоже становятся мягче. Он подключает упражнения на мобильность — наклоны корпуса, движения на стабильность, работу на пресс без рывков. Такой формат помогает суставам и спине легче переносить перепады температуры, особенно перед играми.

Также Месси уделяет внимание растяжке и восстановлению. Месси стабильно работает с массажистами, раньше ложится спать и корректирует рацион: добавляет сложные углеводы утром и больше белка после тренировки. Такой режим помогает ему держать форму без чувства усталости, которое осенью появляется у многих спортсменов.

В повседневной жизни это можно повторить без оборудования:

  • 8−10 циклов интервального кардио (30 секунд средний темп + 20 секунд ускорение + короткий отдых);
  • 5 минут растяжки ног и спины;
  • стабильный сон хотя бы 7−8 часов.

Дэвид Бекхэм — пробежки в прохладную погоду

Дэвид Бекхэм, выбирающий пробежки в прохладную погоду
Бекхэм делает ставку на легкий бег и короткие функциональные тренировки.Источник: Соцсети

Осенью Бекхэм чаще выходит на пробежки в прохладную погоду — это видно по его сторис и фото из Лондона. Он выбирает медленный темп и маршруты с небольшими подъемами, чтобы держать нагрузку умеренной, но стабильной. Для суставов такой формат более щадящий, чем длинные интенсивные забеги, а в холодный сезон помогает улучшить кровообращение и быстрее разогреть мышцы.

Дома или в гостиницах Бекхэм дополняет бег короткими функциональными связками. Он делает упражнения с собственным весом: выпады назад, отжимания, планку с изменением опоры, приседания с паузой. Такой набор укрепляет мышцы кора и ног, а главное — занимает не больше 10−12 минут. Это удобно в период поездок и работы над проектами.

Еще один важный элемент — мобильность. Бекхэм регулярно включает упражнения на движение в тазобедренных и голеностопных суставах. Это помогает легче переносить бег по неровным поверхностям, особенно когда дождь или холод меняют сцепление с дорогой.

В обычной жизни этот подход можно адаптировать так:

  • легкая пробежка 15−20 минут в прохладную погоду или быстрый шаг;
  • короткая функциональная связка из 4 упражнений по 40 секунд;
  • 3−4 минуты на суставную разминку.