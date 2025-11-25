Ричмонд
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Торпедо
0
:
Балтика
1
Все коэффициенты
П1
14.00
X
4.91
П2
1.30
Футбол. Кубок России
20:30
Арсенал
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.25
П2
2.44
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аякс
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
3.52
X
3.70
П2
2.10
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.10
П2
4.40
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.79
П2
2.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.00
П2
3.05
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Боруссия Д
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.95
П2
4.26
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.60
П2
9.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.03
X
3.48
П2
2.43
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Наполи
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.47
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Славия Пр
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.13
X
3.37
П2
2.42

Стало известно, когда и где пройдет свадьба Роналду и Джорджины

Португальское издание Jornal da Madeira раскрыло подробности события, намеченного на 2026 год.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Свадьба пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду и Джорджины Родригес пройдет на родном для португальца острове Мадейра летом после чемпионата мира 2026 года. Церемония бракосочетания пройдет в Фуншальском соборе, а торжественный прием состоится в роскошном отеле на острове.

11 августа Джорджина Родригес объявила в социальных сетях о том, что выходит замуж за Криштиану Роналду.

Роналду 40 лет, Родригес 31 год. Пара состоит в отношениях с 2016 года и воспитывает пятерых детей: Криштиану-младшего, близнецов Еву и Матео от суррогатной матери и двух общих дочерей — Алану Мартину и Беллу Эсмеральду.

Роналду ранее говорил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним в карьере. Сборная Португалия гарантировала себе право участия, опередив в отборочном турнире команды Ирландии, Венгрии и Армении. На счету Роналду 226 матчей и 143 гола в составе сборной Португалии.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.