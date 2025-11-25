Стало известно, когда и где пройдет свадьба Роналду и Джорджины

Свадьба пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду и Джорджины Родригес пройдет на родном для португальца острове Мадейра летом после чемпионата мира 2026 года. Церемония бракосочетания пройдет в Фуншальском соборе, а торжественный прием состоится в роскошном отеле на острове.
11 августа Джорджина Родригес объявила в социальных сетях о том, что выходит замуж за Криштиану Роналду.
Роналду 40 лет, Родригес 31 год. Пара состоит в отношениях с 2016 года и воспитывает пятерых детей: Криштиану-младшего, близнецов Еву и Матео от суррогатной матери и двух общих дочерей — Алану Мартину и Беллу Эсмеральду.
Роналду ранее говорил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним в карьере. Сборная Португалия гарантировала себе право участия, опередив в отборочном турнире команды Ирландии, Венгрии и Армении. На счету Роналду 226 матчей и 143 гола в составе сборной Португалии.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.