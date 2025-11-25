Стало известно, когда и где пройдет свадьба Роналду и Джорджины

Роналду ранее говорил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним в карьере. Сборная Португалия гарантировала себе право участия, опередив в отборочном турнире команды Ирландии, Венгрии и Армении. На счету Роналду 226 матчей и 143 гола в составе сборной Португалии.