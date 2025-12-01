Мюллер высказался о противостоянии с Месси в финале плей-офф МЛС

«Это не Месси против Мюллера, а “Интер Майами” против “Ванкувера”. Возможно, соперник чуть больше зависит от Месси, чем мы — от меня, потому что у нас очень хорошая команда… Ну, вы понимаете, о чем я.



Это тот финал, который я и хотел. И радует не только то, что это будет матч против лучшего футболиста, когда-либо игравшего в футбол и продолжающего это делать, но и то, что такой матч привлечет повышенное внимание», — приводит слова чемпиона мира в составе сборной Германии Мюллера Marca.