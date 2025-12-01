Ричмонд
Мюллер высказался о противостоянии с Месси в финале плей-офф МЛС

Нападающий клуба «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер поделился ожиданиями от финала плей-офф МЛС с «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, «Интер Майами» вышел в финал плей-офф МЛС, обыграв в финале конференции «Нью-Йорк Сити» (5:1). «Ванкувер Уайткэпс» был сильнее «Сан Диего» (3:1).

Матч между «Интер Майами» и «Ванкувером» пройдет 6 декабря на домашнем поле клуба из штата Флорида. «Интер Майами», дебютировавший в МЛС в 2020 году, впервые в своей истории сыграет в решающей встрече плей-офф.

«Это не Месси против Мюллера, а “Интер Майами” против “Ванкувера”. Возможно, соперник чуть больше зависит от Месси, чем мы — от меня, потому что у нас очень хорошая команда… Ну, вы понимаете, о чем я.

Это тот финал, который я и хотел. И радует не только то, что это будет матч против лучшего футболиста, когда-либо игравшего в футбол и продолжающего это делать, но и то, что такой матч привлечет повышенное внимание», — приводит слова чемпиона мира в составе сборной Германии Мюллера Marca.


В матче с «Нью-Йорком» Месси оформил 405-й ассист в карьере, обойдя по этому показателю Ференца Пушкаша. Аргентинец стал игроком с наибольшим количеством результативных передач за карьеру. Также Месси завоевал 47-й трофей в карьере и установил мировой рекорд по количеству выигранных титулов среди футболистов.