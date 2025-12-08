Неймар: Пришло время расслабиться и забыть о футболе

В последнем туре «Сантос» на своем поле обыграл «Крузейро» (3:0). Команда заняла 12-е место в бразильской Серии А с 47 очками, в четырех очках от зоны вылета после трех подряд побед со счетом 3:0.
«Признаюсь, последние несколько недель были очень трудными. После матча с “Фламенго” на меня обрушилась волна критики. Думаю, люди зашли слишком далеко. У меня такое чувство, что когда дело касается меня, они всегда переходят все границы. И в этот раз я впервые попросил о помощи. Мое эмоциональное состояние опустилось до нуля, у меня больше не было сил, чтобы подняться. Мой тренер, мои партнеры по команде и моя семья были невероятно важны, помогая мне восстановиться», — приводит слова Неймара OneFootball.
«Теперь пора расслабиться, сезон окончен. Сейчас я хочу взять как минимум неделю отдыха. Поехать куда-нибудь, забыть о футболе, а потом уже подумаю. Но, разумеется, мое сердце всегда будет принадлежать “Сантосу”. Я всегда буду ставить “Сантос” на первое место. Но посмотрим, что будет лучше для всех», — добавил бразилец.
Неймар — воспитанник «Сантоса». Ранее он заявлял, что доигрывает сезон с травмой мениска. Он не стал делать операцию и за последние четыре встречи забил пять голов и отдал одну голевую передачу. Всего бразилец в текущем сезоне сыграл в 28 матчах, в которых забил 11 мячей и сделал 4 результативные передачи. В скором времени Неймару необходимо будет прооперировать колено.
Бразилец вернулся в «Сантос» в январе, выйдя на рынок свободных агентов после ухода из «Аль-Хиляля». Действующее соглашение между сторонами рассчитано до 31 декабря 2025 года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Неймар планирует продлить контракт с «Сантосом» еще на год.