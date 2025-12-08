Неймар: Пришло время расслабиться и забыть о футболе

«Признаюсь, последние несколько недель были очень трудными. После матча с “Фламенго” на меня обрушилась волна критики. Думаю, люди зашли слишком далеко. У меня такое чувство, что когда дело касается меня, они всегда переходят все границы. И в этот раз я впервые попросил о помощи. Мое эмоциональное состояние опустилось до нуля, у меня больше не было сил, чтобы подняться. Мой тренер, мои партнеры по команде и моя семья были невероятно важны, помогая мне восстановиться», — приводит слова Неймара OneFootball.