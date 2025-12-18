Тренер «ПСЖ» — о четырех сейвах Сафонова: Впервые такое вижу

— Нет, я впервые вижу, чтобы голкипер отразил четыре пенальти. Мы рады продолжать выигрывать трофеи, и мы заслужили победу в этом матче. Могу ли я поменять первого номера? Вы действительно думаете, что сейчас самое время поговорить об этом? Пришло время отпраздновать этот трофей и поздравить всех, тех, кто играл, и тех, кто не играл, и порадоваться за наших болельщиков. Мы хотим продолжать творить историю. Но сейчас нужно просто насладиться этим моментом, — приводит слова Луиса Энрике L'Équipe.