Тренер «ПСЖ» — о четырех сейвах Сафонова: Впервые такое вижу

Матвей Сафонов отразил четыре 11-метровых удара в послематчевой серии и принес победу «ПСЖ». Он первым в истории турниров ФИФА отразил четыре подряд пенальти. Также Сафонов стал первым голкипером «ПСЖ» в XXI веке, отразившим четыре 11-метровых удара в одной серии.
— Это был очень хороший матч с командой «Фламенго», которая играет очень хорошо. Было очень сложно, но качество и менталитет игроков были на высоте, и видеть этот дух было настоящим удовольствием против очень хорошей команды.
— Вы когда-нибудь видели, чтобы вратарь отразил четыре пенальти подряд?
— Нет, я впервые вижу, чтобы голкипер отразил четыре пенальти. Мы рады продолжать выигрывать трофеи, и мы заслужили победу в этом матче. Могу ли я поменять первого номера? Вы действительно думаете, что сейчас самое время поговорить об этом? Пришло время отпраздновать этот трофей и поздравить всех, тех, кто играл, и тех, кто не играл, и порадоваться за наших болельщиков. Мы хотим продолжать творить историю. Но сейчас нужно просто насладиться этим моментом, — приводит слова Луиса Энрике L'Équipe.