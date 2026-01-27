Стали известны детали смерти бывшего тренера сборной Игнатьева

По информации телеграм-канала «Mash на спорте», за последний месяц Игнатьев резко похудел на 15 килограммов. Незадолго до кончины он провел более двух недель в больнице, где проходил лечение от онкологии. В понедельник, 26 января, состояние Бориса Петровича резко ухудшилось: у него упало давление, он перестал говорить и реагировать на слова близких. Ему вызвали скорую, однако медикам спасти его не удалось.