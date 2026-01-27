Ричмонд
Стали известны детали смерти бывшего тренера сборной Игнатьева

Ирина Игнатьева, вдова бывшего главного тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева, сообщила, что причиной смерти ее мужа могли стать проблемы с сердцем и желудком. Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игнатьев ушел из жизни во вторник, 27 января, в час ночи. Ему было 85 лет.

«У него было сердечное заболевание, проблемы с желудком. Как-то вот так. По дате прощания и похорон пока неизвестно. Может быть, Российский футбольный союз займется этим делом», — сказала Игнатьева.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подтвердил, что последние годы жизни Игнатьев боролся с онкологическим заболеванием.

«Мы, конечно, знали о его заболевании — онкология. Контролировали, следили. Видно было по нему, что тяжело было даже говорить. Потеряли потрясающего человека, мои соболезнования близким», — сказал Колосков.

По информации телеграм-канала «Mash на спорте», за последний месяц Игнатьев резко похудел на 15 килограммов. Незадолго до кончины он провел более двух недель в больнице, где проходил лечение от онкологии. В понедельник, 26 января, состояние Бориса Петровича резко ухудшилось: у него упало давление, он перестал говорить и реагировать на слова близких. Ему вызвали скорую, однако медикам спасти его не удалось.

С 1996 по 1998 год Игнатьев возглавлял сборную России по футболу. Под его руководством национальная команда провела 20 матчей, в которых одержала восемь побед при восьми ничьих и четырех поражениях. В отборе на ЧМ-1998 сборная России во главе с Игнатьевым заняла второе место в группе с Болгарией, Израилем, Кипром и Люксембургом, уступив в стыковых матчах сборной Италии (1:1, 0:1).

Также Игнатьев тренировал сборную СССР до 19 лет, с которой в 1988 году выиграл юношеский чемпионат Европы, и сборную России до 21 года, которая дошла до ¼ финала молодежного Евро-1994.

На клубном уровне Игнатьев тренировал «Торпедо-ЗИЛ», раменский «Сатурн», а также саудовский «Аль-Иттихад» и китайский «Шандунь Лунэн». Последним местом его работы было московское «Торпедо», где с 2013 по 2018 год он занимал должность вице-президента.