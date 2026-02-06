Ричмонд
Ибрагимович принял участие в эстафете олимпийского огня: видео

Экс-нападающий «россонери» Златан Ибрагимович пронес олимпийский факел по улицам Милана.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сегодня, 6 февраля, на легендарном стадионе «Сан Сиро» состоится церемония открытия Олимпийских игр.

«Когда пламя встречается с легендой», — говорится в описании к фотографиям Ибрагимовича в аккаунте Олимпийских игр в соцсетях.

Впервые в истории Олимпиад церемония будет распределена по четырем локациям. Основной станет стадион «Сан-Сиро», где пройдет спектакль с отсылками к итальянской культуре. Ожидается, что его темой станет «Гармония» с участием 3 500 атлетов и 1 300 волонтеров. Также открытие пройдет в Кортина-д Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

В церемонии открытия примут участие мировые звезды. Как сообщает Corriere della Sera, Мэрайя Кэри исполнит песню Nel blu, dipinto di blu Доменико Модуньо, Лаура Паузини — итальянский гимн, Андреа Бочелли выступит с сольным номером. Также на сцене появится рэпер Ghali, меццо-сопрано Чечилия Бартоли, пианист Ланг Ланг и другие.

Зимние Олимпийские игры-2026 проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. На них в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов.

Златан Ибрагимович занимает пост советника руководства итальянского клуба. За «Милан» футболист играл с 2010 по 2012 год, а также с 2020 по 2023 год. В июле 2023 шведский нападающий объявил о завершении карьеры.


Помимо россонери, на протяжении своей карьеры Златан Ибрагимович выступал за такие клубы как «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Биография Златана Ибрагимовича: карьера и личная жизнь футболиста
Златан Ибрагимович — особенный в перечне выдаюшихся звезд футбола. Его уровень всегда был очевидно высоким, но очевидно не легендарным. С годами швед поменял все. И сегодня это один из лучших нападающих за всю историю. Биография Златана Ибрагимовича наполнена кучей клубов. И везде он стремился быть номером один.
