Клуб Чалова объявил об уходе главного тренера

27-летний Чалов выступал за ЦСКА, вместе с которым трижды стал серебряным призером чемпионата России, выиграл Кубок и Суперкубок страны. В 2022 году он на правах аренды играл за «Базель». Федор Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА летом 2024 года. Во всех турнирах нападающий сыграл за черно-белых в 64 матчах, в которых забил восемь мячей и сделал восемь результативных передач.