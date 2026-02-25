Клуб Чалова объявил об уходе главного тренера

Отмечается, что решение об отставке Джаловича было принято по взаимному согласию сторон.
Черногорский специалист возглавил «Кайсериспор» в октябре 2025 года. Под его руководством команда провела 15 матчей, одержав три победы и четыре раза сыграв вничью.
Напомним, в составе турецкого клуба выступают три российских футболиста. В начале февраля форвард греческого ПАОКа Федор Чалов перешел в «Кайсериспор» на правах аренды. В конце января бывший игрок московского «Динамо» Денис Макаров также стал игроком турецкого клуба. За «Кайсериспор» играет еще один россиянин — Герман Онугха.
27-летний Чалов выступал за ЦСКА, вместе с которым трижды стал серебряным призером чемпионата России, выиграл Кубок и Суперкубок страны. В 2022 году он на правах аренды играл за «Базель». Федор Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА летом 2024 года. Во всех турнирах нападающий сыграл за черно-белых в 64 матчах, в которых забил восемь мячей и сделал восемь результативных передач.
После 23 туров «Кайсериспор» с 19 очками располагается на 17-м месте, в зоне вылета из турецкой Суперлиги. В следующем матче «Кайсериспор» 1 марта на выезде сыграет против «Генчлербирлиги».