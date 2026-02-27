Дубль Неймара принес «Сантосу» первую победу в сезоне

У хозяев дублем отметился Неймар (25', 61'). У гостей единственный мяч забил Кауан Баррос (43').
Свой первый гол Неймар отпраздновал танцем у углового флажка, поддержав тем самым своего соотечественника и вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, который ранее отметился аналогичным празднованием в матче Лиги чемпионов против «Бенфики», вызвавшим расистский скандал.
Спустя четыре минуты после гола Неймар получил желтую карточку за симуляцию.
Неймар вернулся в «Сантос» в январе 2025 года. 34-летний бразилец провел за свой родной клуб 31 матч, в которых забил 13 мячей и отдал пять голевых передач. Контракт Неймара с «Сантосом» рассчитан до конца года.
«Сантос» набрал четыре очка и поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии. До этого команда Неймара располагалась на последней строчке, которую теперь занимает «Васко».
Следующий матч «Сантос» проведет 11 марта на выезде против «Мирассола».