Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
19:45
Сельта
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.75
П2
4.21
Футбол. Лига конференций
19:45
АЗ
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.65
П2
3.54
Футбол. Лига Европы
22:00
Бетис
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.66
П2
4.46
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.20
П2
3.31
Футбол. Лига Европы
22:00
Астон Вилла
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.52
П2
6.03
Футбол. Лига конференций
22:00
Фиорентина
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
3.17
X
3.38
П2
2.36
Футбол. Лига конференций
22:00
АЕК
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.77
П2
3.86
Футбол. Лига конференций
22:00
Страсбур
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.85
П2
4.50

Неймар: Мне не надо было спорить с болельщиком, я мог промолчать

Нападающий «Сантоса» Неймар прокомментировал перепалку с болельщиком после матча группового турнира Южноамериканского кубка с «Депортиво Реколета» (1:1).

Источник: Reuters

В ночь на 15 апреля после ничьей с парагвайской «Реколетой» (1:1) в Кубке Южной Америки фанаты скандировали «бесстыжая команда» и «вы должны уважать футболку “Сантоса”. Недовольство болельщиков было связано с тем, что “Сантос” идет на последнем месте в своей группе в Южноамериканском кубке.

Неймар вступил в перепалку с одним из болельщиков, которому он крикнул: «Тебе надо больше тренироваться, ты растолстел!» Форвард также заявил, что дал фанату «минуту славы».

Позднее футболист признал, что совершил ошибку, ответив на оскорбительные слова болельщика.

«Я согласен, что не должен был спорить с болельщиком и что я мог просто промолчать. Поэтому я приношу извинения всем, кого это обидело. Я обещаю себе, что больше не буду так делать. Люди могут говорить все, что хотят, а я буду просто играть в футбол», — написал 34-летний футболист в социальных сетях.

В сезоне-2026 Неймар в восьми матчах забил четыре гола и отдал три результативные передачи.