Неймар: Мне не надо было спорить с болельщиком, я мог промолчать

В ночь на 15 апреля после ничьей с парагвайской «Реколетой» (1:1) в Кубке Южной Америки фанаты скандировали «бесстыжая команда» и «вы должны уважать футболку “Сантоса”. Недовольство болельщиков было связано с тем, что “Сантос” идет на последнем месте в своей группе в Южноамериканском кубке.
Неймар вступил в перепалку с одним из болельщиков, которому он крикнул: «Тебе надо больше тренироваться, ты растолстел!» Форвард также заявил, что дал фанату «минуту славы».
Позднее футболист признал, что совершил ошибку, ответив на оскорбительные слова болельщика.
«Я согласен, что не должен был спорить с болельщиком и что я мог просто промолчать. Поэтому я приношу извинения всем, кого это обидело. Я обещаю себе, что больше не буду так делать. Люди могут говорить все, что хотят, а я буду просто играть в футбол», — написал 34-летний футболист в социальных сетях.
В сезоне-2026 Неймар в восьми матчах забил четыре гола и отдал три результативные передачи.