Месси стал миллиардером спустя полгода после Роналду

Согласно расчетам агентства, за свою карьеру 38-летний аргентинец заработал около 700 млн долларов. С учетом роста экономики, доходов с инвестиций и спонсорских контрактов общее состояние футболиста превысило один миллиард долларов, благодаря чему Месси был официально включен в рейтинг миллиардеров Bloomberg.
В октябре 2025 года в этот рейтинг вошел нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Таким образом, Месси вступил в клуб миллиардеров спустя семь месяцев после португальца.
При этом суммарные доходы Месси за карьеру превысили миллиард долларов еще в 2020 году. По данным Sportico, суммарный заработок аргентинца на данный момент оценивается в 1,62 млрд долларов, в то время как у Роналду этот показатель составляет 2,09 млрд долларов.
Также в число футболистов, заработавших миллиард долларов, входят англичанин Дэвид Бекхэм (1,26 млрд долларов) и бразилец Неймар (1,05 млрд долларов). При этом их нынешнее состояние оценивается скромнее — 700 млн и 450 млн долларов соответственно.
Летом 2023 года Месси перешел в «Интер Майами». Его базовая зарплата в МЛС составляет 28,3 млн долларов, однако с учетом дополнительных выплат, включая доходы от акций клуба и телетрансляций, годовой доход аргентинца может достигать 75 млн долларов.
Bloomberg отмечает, что Месси мог стать миллиардером раньше, если бы вместо МЛС выбрал для продолжения карьеры чемпионат Саудовской Аравии. Для сравнения, текущее соглашение Роналду с «Аль-Насром» приносит ему примерно в четыре раза больше — около 300 млн долларов в год.