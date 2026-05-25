Матч за Суперкубок России может пройти в Нижнем Новгороде

Матч за Суперкубок России по футболу может пройти в Нижнем Новгороде. Город на данный момент считается фаворитом на проведение встречи, сообщает «РБ Спорт».
Игра запланирована на 18 июля. В матче за трофей встретятся чемпион России «Зенит» и обладатель FONBET Кубка России «Спартак».
Петербургский клуб стал чемпионом страны по итогам сезона-2025/26. «Спартак» получил право сыграть за Суперкубок после победы в Кубке России.
По данным источника, окончательное решение о месте проведения матча пока не объявлено. Нижний Новгород рассматривается как основной кандидат.
В прошлом году матч за Суперкубок России проходил в Казани. Тогда трофей также разыгрывался перед стартом нового футбольного сезона.