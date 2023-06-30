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14:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Райан Рейнольдс пригласил пилота Формулы-1 на съемки фильма «Дэдпул 3»

Пилот команды Формулы-1 «Альпин» Эстебан Окон получил от актера Райана Рейнольдса, приглашение на съемочную площадку фильма «Дэдпул 3».

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Источник: Reuters

«После сделки по приобретению Рейнольдсом акций “Альпин” я связался с ним в WhatsApp, потому что являюсь большим фанатом фильмов Marvel Studios. Он сказал мне, что я приглашен на съемочную площадку фильма “Дэдпул 3” в Лондоне, так что я определенно собираюсь пойти.

Он также сказал, что ему очень хотелось узнать побольше о мире нашего спорта, посмотреть, как все устроено, и просто поболтать о гонках», — приводит слова французского пилота Reuters.

Ранее Otro Capital, RedBird Capital Partners и Maximum Effort Investments, которая принадлежит голливудскому актеру Райану Рейнольдсу, приобрели 24% акций команды Формулы-1 «Альпин» на сумму € 200 млн.

В текущем сезоне команда «Альпин» идет на пятом месте в Кубке конструкторов, ее активе 44 очка.

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 Райан Рейнольдс пригласил пилота Формулы-1 на съемки фильма «Дэдпул 3»
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