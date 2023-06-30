Райан Рейнольдс пригласил пилота Формулы-1 на съемки фильма «Дэдпул 3»

«После сделки по приобретению Рейнольдсом акций “Альпин” я связался с ним в WhatsApp, потому что являюсь большим фанатом фильмов Marvel Studios. Он сказал мне, что я приглашен на съемочную площадку фильма “Дэдпул 3” в Лондоне, так что я определенно собираюсь пойти.



Он также сказал, что ему очень хотелось узнать побольше о мире нашего спорта, посмотреть, как все устроено, и просто поболтать о гонках», — приводит слова французского пилота Reuters.