У актера Брэда Питта будет отдельный бокс на Гран-при Великобритании

Во время гоночного уикенда в Сильверстоуне Питт будет участвовать в съемках художественного фильма о Формуле-1.

По сюжету Питт играет опытного пилота «Королевских гонок», который возвращается в паддок, чтобы стать наставником для новичка. Фильм должен выйти в прокат в следующем году.