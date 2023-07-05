У актера Брэда Питта будет отдельный бокс на Гран-при Великобритании
В распоряжении голливудского актера Брэда Питта будет собственный бокс во время этапа Формулы-1 — Гран-при Великобритании, сообщает ESPN US.
В распоряжении голливудского актера Брэда Питта будет собственный бокс во время этапа Формулы-1 — Гран-при Великобритании, сообщает ESPN US.
Во время гоночного уикенда в Сильверстоуне Питт будет участвовать в съемках художественного фильма о Формуле-1.
По сюжету Питт играет опытного пилота «Королевских гонок», который возвращается в паддок, чтобы стать наставником для новичка. Фильм должен выйти в прокат в следующем году.
Одним из продюсеров фильма является действующий гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.
Гран-при Великобритании состоится с 7 по 9 июля.