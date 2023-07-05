Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Еврокубки
30.06
Будучност
Брейдаблик
05
Все события
Фоторепортажи
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
24Сборная Испании стала победителем футбольной Лиги наций
15:34 (мск), источник: Sportmail.ru

У актера Брэда Питта будет отдельный бокс на Гран-при Великобритании

В распоряжении голливудского актера Брэда Питта будет собственный бокс во время этапа Формулы-1 — Гран-при Великобритании, сообщает ESPN US.

Наверх
Источник: AP 2022

Во время гоночного уикенда в Сильверстоуне Питт будет участвовать в съемках художественного фильма о Формуле-1.

По сюжету Питт играет опытного пилота «Королевских гонок», который возвращается в паддок, чтобы стать наставником для новичка. Фильм должен выйти в прокат в следующем году.

Одним из продюсеров фильма является действующий гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Гран-при Великобритании состоится с 7 по 9 июля.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Бонгонда переходит в московский «Спартак»
СКА подписал контракт с шведским вратарем
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь