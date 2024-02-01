СМИ: Льюис Хэмилтон станет пилотом «Феррари»

По информации источника, Хэмилтон станет пилотом итальянской команды в сезоне-2025 после окончания его действующего соглашения с «Мерседесом». На данный момент 39-летний британец согласовывает с «Феррари» заключительные детали контракта.

В августе 2023 года Хэмилтон продлил контракт с «Мерседесом» до конца 2025 года. Многие журналисты настаивают, что соглашение было подписано на один сезон с возможностью продления еще на год, что дает британскому пилоту возможность покинуть команду после окончания сезона-2024. Эту информацию подтвердил испанский комментатор «Формулы-1» Антонио Лобато.

«Обычно я не комментирую слухи. Но в данном случае это больше, чем просто слух. Из того, что мне удалось узнать, я могу сделать вывод, что шансы увидеть Льюиса Хэмилтона в форме “Феррари” в 2025 году действительно очень высоки. Более того, я не исключаю, что контракт уже может быть подписан.

У Льюиса подписан контракт с «Мерседесом» до конца 2025 года, но предусматривает опцию досрочного расторжения в конце 2024 года. Этот маневр застал «Мерседес» врасплох, в то время как Карлос Сайнс наоборот, ожидал чего-то подобного. Этот год будет сложным для Сайнса в «Феррари», но на сезон-2025 у него уже есть несколько вариантов: он может либо переждать год в «Заубере», пока команда не получит заводской статус и сменит название на «Ауди» в 2026 году, либо вообще займет место Хэмилтона в «Мерседесе», — сообщил Лобато.

Отмечается, что Хэмилтон хочет завершить карьеру в «Феррари», выиграв с командой восьмой чемпионский титул, который сделает его самым титулованным гонщиком в истории «Формулы-1». Сейчас британец делит рекорд по числу чемпионских титулов с Михаэлем Шумахером, который пять из семи своих титулов завоевал именно с итальянской командой.

Хэмилтон выступает в «Формуле-1» с 2007 года. Свой первый чемпионский титул он выиграл в составе «Макларена» (2008), остальные шесть завоевал с «Мерседесом» (2014, 2015, 2017−2020). Британцу принадлежит множество рекордов «Формулы-1», в том числе рекорды по числу побед на Гран-при (103), поулов (104) и подиумов (195).

По ходу своей карьере Хэмилтон трижды оставался в шаге от титула. В дебютном сезоне в «Королевских гонках» он уступил одно очко пилоту «Феррари» Кими Райкконену, который является последним чемпионом в истории команды. В 2016 году его на пять очков опередил партнер по «Мерседесу “Нико Росберг. В 2021 году Хэмилтон упустил титул на последнем круге заключительной гонки в Абу-Даби, после чего в “Формуле-1” началась гегемония нидерландского пилота Макса Ферстаппена, выигравшего три чемпионских титула подряд.