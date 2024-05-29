Мамун высказалась о словах Винер про «команду бомжей» на Олимпиаде

«Для меня самое главное — это уважение. Я росла в такой семье, я тренировалась в таких условиях большую часть карьеры. Мне очень больно слушать все эти заявления про бомжей, про тех, про других… Так нельзя, мне кажется», — сказала Мамун в интервью на YouTube-канале спортивного блогера Вити Кравченко.

Напомним, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Винер считает унизительным выступление на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

«Мое мнение было озвучено еще в Перми на совете президента, с того времени оно не изменилось и не изменится. В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду», — приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».