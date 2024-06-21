Винер заявила, что среди российских спортсменов нет предателей
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что среди россиян, которые выступят на Олимпиаде, нет предателей.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что среди россиян, которые выступят на Олимпиаде, нет предателей.
«Очень жаль, что так получилось, что мои спортсменки не поедут на Олимпийские игры. Что я могу сказать о Международном олимпийском комитете? Ничего не думаю. Нейтральный статус на Олимпиаде — это выбор каждого, как сказал наш президент. У нас демократичная страна, у нас нет предателей в нашей стране.
Есть ли шанс у российских спортсменов скоро вернуться на международные соревнования? Мы и так на мировой арене. Но когда мы перестали выступать на чемпионатах мира и Европы, мы обратили внимание на наши регионы. Можно сказать, что наши чемпионаты проходят на высоком уровне», — приводит слова Винер ТАСС.
Ранее Винер заявила, что спортсмены без символики на Олимпиаде не должны иметь гражданство РФ. А также назвала россиян, собирающихся выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе «командой бомжей».
«Может быть, “бомжи” звучит для тенниса как взрывчатка, может быть, и “команда беженцев” звучит некорректно, но это правильно, это же люди, которые живут не в России. Если нет атрибутики, значит нет страны, если нет страны, значит это люди, которые не должны иметь российского гражданства», — приводит слова Винер РИА «Новости Спорт».
На прошлой неделе МОК представил список из 14 российских спортсменов, которые по состоянию на 15 июня получили нейтральный статус для выступления на Олимпиаде.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.