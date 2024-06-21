Винер заявила, что среди российских спортсменов нет предателей

«Очень жаль, что так получилось, что мои спортсменки не поедут на Олимпийские игры. Что я могу сказать о Международном олимпийском комитете? Ничего не думаю. Нейтральный статус на Олимпиаде — это выбор каждого, как сказал наш президент. У нас демократичная страна, у нас нет предателей в нашей стране.



Есть ли шанс у российских спортсменов скоро вернуться на международные соревнования? Мы и так на мировой арене. Но когда мы перестали выступать на чемпионатах мира и Европы, мы обратили внимание на наши регионы. Можно сказать, что наши чемпионаты проходят на высоком уровне», — приводит слова Винер ТАСС.