17:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Далалоян назвал сумму компенсации ОКР из-за недопуска на Олимпиаду

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян назвал сумму, которую получил в качестве компенсации за недопуск на Олимпийские игры в Париже.

Источник: РИА "Новости"

«Олимпийский комитет России совершил определенные выплаты спортсменам нашей сборной в качестве компенсации за то, что нас лишили возможности отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Мне деньги приходили. Примерно 500 тысяч рублей», — приводит слова Далалояна РИА Новости.

Также о получении компенсации рассказал гребец Виктор Мелантьев.

«Выплаты получили все действующие спортсмены‑олимпийцы, которые не подписывали никакие декларации. При выплате компенсаций была градация — олимпийские чемпионы, призеры и просто участники Олимпиады. Насколько я знаю, олимпийские чемпионы получили в районе 500 тысяч рублей. Я как участник получил 130 тысяч. Очень приятно, что государство поддерживает спортсменов, особенно в такое время. Хорошо, что поддержали не только олимпийских чемпионов, но и участников Игр», — заявил Мелантьев корреспонденту «Матч ТВ».

11 июля ОКР объявил, что выплатил компенсации 245 спортсменам.

МОК допустил россиян на Игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице. На данный момент 16 российских спортсменов попали в список допущенных до Игр и принявших приглашение МОК.

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