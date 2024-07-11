Далалоян назвал сумму компенсации ОКР из-за недопуска на Олимпиаду

«Олимпийский комитет России совершил определенные выплаты спортсменам нашей сборной в качестве компенсации за то, что нас лишили возможности отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Мне деньги приходили. Примерно 500 тысяч рублей», — приводит слова Далалояна РИА Новости.

Также о получении компенсации рассказал гребец Виктор Мелантьев.

«Выплаты получили все действующие спортсмены‑олимпийцы, которые не подписывали никакие декларации. При выплате компенсаций была градация — олимпийские чемпионы, призеры и просто участники Олимпиады. Насколько я знаю, олимпийские чемпионы получили в районе 500 тысяч рублей. Я как участник получил 130 тысяч. Очень приятно, что государство поддерживает спортсменов, особенно в такое время. Хорошо, что поддержали не только олимпийских чемпионов, но и участников Игр», — заявил Мелантьев корреспонденту «Матч ТВ».

11 июля ОКР объявил, что выплатил компенсации 245 спортсменам.