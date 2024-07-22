Российских судей по гимнастике допустили до работы на Олимпиаде
Двое российских судей будут работать в Париже на соревнованиях по спортивной гимнастике.
Двое российских судей будут работать в Париже на соревнованиях по спортивной гимнастике.
Дмитрий Андреев и Любовь Андрианова включены в список судей, которые будут работать на турнире по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Париже.
«Судьи Андреев и Андрианова будут работать на Олимпиаде, так как входят в технические комитеты Международной федерации гимнастики (FIG). Они уже вылетели на Олимпийские игры. Были опасения, что Андреева и Андрианову не допустят до работы на Олимпиаде. Для нас важно, чтобы российские специалисты имели возможность все увидеть воочию. Этот опыт дорогого стоит, хотя и до Игр в Париже их очень часто приглашали работать на международные старты», — приводит ТАСС слова старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентины Родионенко.
Любовь Андрианова (Бурда) — двукратная олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по спортивной гимнастике на Играх в Мехико-1968 и Мюнхене-1972.
Российские гимнасты отказались от предложения международной федерации выступать в нейтральном статусе, поэтому не выступят на Олимпиаде в Париже.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении спортсменов из России и Беларуси продолжают действовать ограничения. На соревнованиях они смогут выступить только в индивидуальных видах, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице. На Олимпийских играх в Париже выступят 15 российских спортсменов.