Российских судей по гимнастике допустили до работы на Олимпиаде

Дмитрий Андреев и Любовь Андрианова включены в список судей, которые будут работать на турнире по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Париже.

«Судьи Андреев и Андрианова будут работать на Олимпиаде, так как входят в технические комитеты Международной федерации гимнастики (FIG). Они уже вылетели на Олимпийские игры. Были опасения, что Андреева и Андрианову не допустят до работы на Олимпиаде. Для нас важно, чтобы российские специалисты имели возможность все увидеть воочию. Этот опыт дорогого стоит, хотя и до Игр в Париже их очень часто приглашали работать на международные старты», — приводит ТАСС слова старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентины Родионенко.

Любовь Андрианова (Бурда) — двукратная олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по спортивной гимнастике на Играх в Мехико-1968 и Мюнхене-1972.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="eb83a1ef-8580-5676-a3ae-77228dfcc6ac" data-prerendered><noscript><section><h2>Что россияне думают об Олимпиаде в Париже</h2><p>9 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/eb83a1ef-8580-5676-a3ae-77228dfcc6ac"><fieldset><legend>С 26 июля по 11 августа состоятся XXXIII Летние Олимпийские игры в Париже. Вы слышали или не слышали что-нибудь об этом событии? </legend><label><input type="radio" name="9012" value="34096"/>Да, следил(-а) за темой</label><br/><label><input type="radio" name="9012" value="34097"/>Да, что-то слышал(-а) о событии</label><br/><label><input type="radio" name="9012" value="34098"/>Нет, впервые слышу</label><br/><label><input type="radio" name="9012" value="34099"/>Затрудняюсь ответить</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1721634016131/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Российские гимнасты отказались от предложения международной федерации выступать в нейтральном статусе, поэтому не выступят на Олимпиаде в Париже.