Олимпийский чемпион по гимнастике Нагорный завершил карьеру

30 сентября 27-летний Никита Нагорный был избран вице‑президентом Федерации гимнастики России (ФГР).
«На первых порах будем, конечно, помогать Никите. Кандидатура достойная, все с чего‑то начинали, будет набираться опыта. Надеемся, что он будет вести нормальную политику по отношению к спортивной гимнастике. Настрой у него правильный. С выступлениями он закончил, но пока из сборной не отчислен, такого заявления нет. Естественно, на сборах его уже нет. Сейчас у него много общественных работ, обязанностей. Сейчас еще и пост вице‑президента федерации», — приводит слова Родионенко «Матч ТВ».
В Москве прошла отчетно‑выборная конференция Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР). Ранее было принято решении об объединении ФСГР, Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики в единую ФГР. Президентом новой организации был избран председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
Нагорный стал чемпионом Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях. Также спортсмен стал бронзовым призером Олимпиады в Рио в команде и бронзовым призером Игр в Токио в многоборье и упражнениях на перекладине. Нагорный три раза становился чемпионом мира и восемь — чемпионом Европы.