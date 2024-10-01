Олимпийский чемпион по гимнастике Нагорный завершил карьеру

«На первых порах будем, конечно, помогать Никите. Кандидатура достойная, все с чего‑то начинали, будет набираться опыта. Надеемся, что он будет вести нормальную политику по отношению к спортивной гимнастике. Настрой у него правильный. С выступлениями он закончил, но пока из сборной не отчислен, такого заявления нет. Естественно, на сборах его уже нет. Сейчас у него много общественных работ, обязанностей. Сейчас еще и пост вице‑президента федерации», — приводит слова Родионенко «Матч ТВ».