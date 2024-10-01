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Олимпийский чемпион по гимнастике Нагорный завершил карьеру

Об этом сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

30 сентября 27-летний Никита Нагорный был избран вице‑президентом Федерации гимнастики России (ФГР).

«На первых порах будем, конечно, помогать Никите. Кандидатура достойная, все с чего‑то начинали, будет набираться опыта. Надеемся, что он будет вести нормальную политику по отношению к спортивной гимнастике. Настрой у него правильный. С выступлениями он закончил, но пока из сборной не отчислен, такого заявления нет. Естественно, на сборах его уже нет. Сейчас у него много общественных работ, обязанностей. Сейчас еще и пост вице‑президента федерации», — приводит слова Родионенко «Матч ТВ».

В Москве прошла отчетно‑выборная конференция Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР). Ранее было принято решении об объединении ФСГР, Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики в единую ФГР. Президентом новой организации был избран председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Нагорный стал чемпионом Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях. Также спортсмен стал бронзовым призером Олимпиады в Рио в команде и бронзовым призером Игр в Токио в многоборье и упражнениях на перекладине. Нагорный три раза становился чемпионом мира и восемь — чемпионом Европы.