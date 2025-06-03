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Почему женщины все чаще бросают спорт — и это не слабость, а защита

По статистике женщины чаще мужчин забрасывают спорт. И дело тут вовсе не в лени. Мы разобрали главные барьеры и собрали советы, которые помогут сохранить активность без чувства вины и выгорания.

Девушка с гимнастическим ковриком расстроена
Для женщины спорт может стать настоящим испытанием.Источник: Freepik

Женщины приходят в спорт с разными целями: кто-то хочет сбросить вес, кто-то — восстановиться после родов, а кто-то мечтает о медали. Но на пути почти всегда возникают одни и те же преграды — от физиологии до предвзятого отношения. В этой статье мы поговорим о четырех распространенных причинах, почему женщины все чаще отказываются от активного образа жизни. А также дадим практические советы, как избежать этих ловушек.

Прессинг идеала отбивает желание

Симона Байлз на олимпиаде
Симона Байлз.Источник: Соцсети

Современные стандарты красоты и успешности накладывают на женщин огромное психологическое давление. Общество требует быть идеальными по всем параметрам. В результате многие испытывают постоянную критику по поводу своей внешности, веса и даже проявления эмоций. Спорт при этом становится задачей в списке «надо», а не источником радости, поэтому и желание заниматься пропадает.

Вспомним громкий скандал с участием Симоны Байлз, четырехкратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике. В 2021 году она приняла решение прекратить свое участие в Олимпийских играх из-за ментального выгорания. Многие тогда осудили ее за такое решение, но Симона показала важный пример: забота о психическом здоровье — это скорее проявление силы, а не слабости.

Цикл влияет на тренировки

Дарья Дмитриева на фотосессии
Дарья Дмитриева.Источник: Соцсети

Женское тело — сложная система, и гормональные колебания в течение цикла сильно влияют на уровень энергии, выносливость и восстановление. Например, в первые дни менструации организм теряет силы быстрее, а во время овуляции, наоборот, появляется пик активности. Но большинство тренировочных программ построены по мужским шаблонам — без учета таких особенностей. В результате женщины перетруждаются, сталкиваются с усталостью, болью и теряют мотивацию.

Так, например, в одном из своих интервью Российская гимнастка и серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Дарья Дмитриева рассказывала, что изматывала себя тренировками даже в критические дни. По словам спортсменки, это негативно сказывалось и на ее здоровье, и на результатах.

Сексизм мешает заниматься спортом

Серена Уильямс в теннисной форме
Серена Уильямс.Источник: Соцсети

После рождения детей или вступления в брак многие женщины ощущают, что спорт становится «неудобным». Да и общество, как правило, подливает масла в огонь, подчеркивая, что для женщины важнее семья, а спорт — это уже эгоизм. Он же изначально строился мужчинами для мужчин. Женщинам «полагалось» рожать детей, варить борщи и быть хорошими женами, а не выходить на корт или поднимать штангу.

Кстати, о предвзятом отношении к женщинам-спортсменкам и сексизме на профессиональном уровне открыто заявила одна из величайших теннисисток в истории Серена Уильямс. В своих интервью она приводила конкретные примеры, когда за одни и те же поступки или слова на корте, на теннисисток накладывали ограничения и штрафы, а мужчин даже не наказывали.

Без поддержки сложнее начать

Мария Шарапова на теннисном матче
Мария Шарапова.Источник: Соцсети

Когда вокруг нет спортсменок, единомышленниц или людей, которые могли бы поддержать вас в стремлении заниматься спортом, очень трудно сохранять мотивацию. Без такой опоры легко потерять веру в себя, сомневаться в своих целях и даже в том, стоит ли вообще продолжать. Особенно если создается ощущение, что весь мир против.

В этом вопросе важно не перенимать чужие установки и не бояться быть собой. Как однажды отметила после завершения карьеры российская теннисистка Мария Шарапова — нужно уметь отличать чужие ожидания от собственных желаний и выбирать то, что действительно вдохновляет. Поэтому делайте то, что нужно вам, а не то, чего от вас ждут.

Как не бросить спорт — 5 простых лайфхаков

Многие женщины прекращают заниматься, потому что сталкиваются не только с физической усталостью, но и с эмоциональным выгоранием. Чтобы активность не стала еще одним пунктом в списке «надо», важно выстроить бережные отношения с телом и найти подход, который будет работать именно для вас. Ниже — советы, которые помогут сохранить регулярность и удовольствие от спорта:

  • Попробуйте ответить себе на вопрос: зачем я занимаюсь? Когда цель ясна, проще не сбиться с пути. И главное — разрешите себе отдыхать. Это часть прогресса, а не его отсутствие.
  • Ведите дневник, куда будете записывать свои фазы цикла и следить за уровнем энергии и общим самочувствием в эти дни. Это поможет понять, когда вам нужно себя поберечь, а когда можно, наоборот, добавить нагрузки.
  • Не будьте к себе требовательны, не нужно, выходя из ЗАГСа или роддома, сразу бежать марафон. Начните с 15 минут утренней зарядки, занятий йогой, прогулок с ребенком или даже танцев дома.
  • Не бойтесь экспериментировать: если один вид активности не приносит удовольствия — найдите другой.
  • Регулярность важнее интенсивности: лучше заниматься 3 раза в неделю по 30 минут, чем один раз, но 3 часа.

Спорт не должен быть очередным пунктом «надо» — особенно в жизни, где и так много требований. Женщины часто бросают тренировки не потому, что слабы, а потому что сталкиваются с настоящими сложностями: усталость, гормональные качели, давление общества. Но если прислушиваться к себе, выбирать комфортные форматы и не гнаться за чужими результатами, движение будет помогать восстанавливаться и наполняться, а не выжимать последние силы.

Автор: Виктория Фурсова