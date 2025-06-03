Почему женщины все чаще бросают спорт — и это не слабость, а защита

В этом вопросе важно не перенимать чужие установки и не бояться быть собой. Как однажды отметила после завершения карьеры российская теннисистка Мария Шарапова — нужно уметь отличать чужие ожидания от собственных желаний и выбирать то, что действительно вдохновляет. Поэтому делайте то, что нужно вам, а не то, чего от вас ждут.