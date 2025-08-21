«Сейчас я сильнее, чем в 18». Как Оксана Чусовитина ломает стереотипы

История спорта знает немало атлетов с продолжительной карьерой, но Оксана Чусовитина — единственная, кто остается на помосте спортивной гимнастики вот уже 35 лет. Ее имя можно найти на страницах Книги Рекордов Гиннеса — Чусовитина непревзойденная гимнастка, участвовавшая в Олимпийских играх восемь раз.
Как она сама объясняет себе уникальность своей судьбы в профессиональном спорте и почему уже однажды поставив точку в карьере, решила, что стоит вернуться? Об этом мы поговорили с ней. С легендой спортивной гимнастики. С Оксаной Чусовитиной.
— Вы — гимнастка с самой продолжительной карьерой. Это вдохновляет многих. А как вы сами к этому относитесь?
— Просто я занимаюсь тем, что люблю, что приносит мне удовольствие, тем, чем хочу заниматься каждый день. Если мой пример кого-то вдохновляет заниматься спортивной гимнастикой, то я очень рада этому.
— В одной из статей в СМИ есть информация, что в юношеском возрасте у вас не ладилось с гимнастикой, результаты были не лучшими. Это действительно было так?
— Порой говорят, «талантливый человек», «ему все дается легко». Но видна лишь вершина айсберга. Основное скрыто от глаз несведущих. Талант — это всего один процент успеха в спорте, остальные 99 процентов — это тяжелый ежедневный труд на тренировках. Для хороших результатов на соревнования надо больше работать в зале на тренировках. Но, честно говоря, я не помню, чтобы у меня не ладилось с гимнастикой, как видите занимаюсь ей до сих пор (смеется).
— Тот факт, что ваша профессиональная карьера длится больше 30 лет — это, по вашему мнению, в большей степени результат труда, талант, генетика или все вместе?
— Наверное, первая и главная причина — это любовь, надо любить то, чем ты занимаешься. Потом всё остальное. В моем случае хочу поблагодарить своих маму и папу, которые были далеки от спорта, но приготовили такой генетический коктейль, «выпив» который, я выступаю на помосте.
— На этапе Кубка вызова вы уступили только 18-летней спортсменке. А вы ощущаете телом, что вы уже старше, или удается сохранять прежнюю форму?
— Ну, конечно, физически чувствуется разница: со временем мышцы становятся менее эластичными, процесс восстановления замедляется. Это нормально. Одновременно с этим приходит опыт, меняется мировоззрение, открываются новые знания. То, как ты видишь картину мира в 18 лет порой радикально отличается от того, как ты видишь его в 30. Хочу сказать, что ментально я сейчас гораздо сильнее себя ранней версии. Опыт помогает сохранять физическую форму в том числе.
— От многих спортсменов, которые на протяжении долгого времени поддерживают отличную форму (Роналду или Яромир Ягр), можно услышать, что они соблюдают строгую дисциплину, диету, чтобы быть в форме. Есть ли у вас какие-то тоже строгие привычки, которые вы соблюдаете?
— Главное правило, которое я неукоснительно соблюдаю это — «если чего-то ну оооочень сильно хочется, то лучше это себе позволить». Например, с едой, да, диета должна быть, но иногда себя можно побаловать чем-то сладким, например. Это даже полезно — ты съел какую-то запрещенка, закрыл эту потребность сейчас, организм доволен — ты тоже (смеется). Я не сторонник жестких диет, ем все. Но важно соблюдать меру.
«Этот день стал самым счастливым в моей жизни»
В начале нулевых в судьбе Оксаны Чусовитиной, как мамы, был непростой период. У ее сына Алишера в детстве диагностировали лейкемию. Болезнь невозможно было вылечить в Узбекистане в те годы, и семья отправилась в Германию. С 2002-го по 2008-й семью гимнастки ждала непростая борьба с болезнью сына и в ней им удалось победить. Она рассказала о моменте, когда поняла, что здоровью Алишера больше ничего не угрожает и поделилась с нами тем, как сейчас дела у ее сына.
— Какие соревнования за всю вашу карьеру вы можете назвать наиболее важными и почему?
— По-настоящему особенными для меня стали Олимпийские игры в Пекине 2008 года. Наверное, вы подумаете, что особенными они стали из-за выигранного мной серебра. Конечно, это особенный во всех смыслах момент, но причина в другом. Уже после выступления на соревнованиях по спортивной гимнастике в Пекине мне позвонили из Германии врачи Алишера, мы с мужем с замиранием сердца ждали новостей из клиники, где находился наш сын. Нам сообщили, что все в порядке, Алишер пошел на поправку. Этот день стал самым счастливым в моей жизни.
— В одной из статей в СМИ (2019 год) была информация, что ваш сын на тот момент заканчивал учебу в Германии и планировал стать «преподавателем математики и спорта». Удалось ли реализовать задуманное или планы изменились?
— Алишер выбрал карьеру учителя. Он трудится преподавателем математики, а также баскетбола в Германии. Мы с мужем часто его навещаем, были у него в гостях в конце июня.
«Как не хватает воздуха, мне не хватает тренировок»
В 2021 году после выступления на Олимпиаде в Токио Оксана Чусовитина приняла решение поставить точку в большом спорте. Она объявила о завершении карьеры, однако что-то заставило ее вернуться обратно буквально через несколько месяцев и открыло новую главу в гимнастике.
Быть профессиональным спортсменом так долго — непросто, но, кажется, еще сложнее возвращаться на ту же планку, когда вокруг уже молодые таланты. Оказалось, что энтузиазма Оксане Чусовитиной не занимать, а за ними и упорства, и желания достичь своих целей. Именно о них мы и расспросили Оксану Александровну.
— Как вы поняли, что вы еще не все сделали в спорте и хотите вернуться? Что подтолкнуло к этой мысли?
— Немного отдохнув, поняла, что мне чего-то сильно не хватает, как не хватает воздуха мне не хватало тренировок. Я вернулась и нисколько не жалею об этом.
— Когда вы решили возобновить карьеру в 2021-м, вы сказали, что не можете уйти без медали за Узбекистан. Почему именно она для вас так важна?
— Я родилась в Бухаре, живу в Ташкенте, здесь мой дом. Узбекистан дал мне все. Хочу подарить моей стране олимпийскую медаль.
— Вы представляли Узбекистан на недавнем Кубке вызова, где забрали второе место. По вашему мнению, этого недостаточно, хотелось бы привезти более значимую медаль для страны?
— У меня собрана большая коллекция медалей различного достоинства и разной степени важности. Думаю, не ошибусь, если скажу, что для каждого спортсмена олимпийская медаль является заветной целью и абсолютно не важно, была она у него ранее или нет.
— Вы говорили, что хотите попасть на Олимпиаду-2028. Эти планы в силе?
— Я тренируюсь, готовлюсь, а там посмотрим…
— Среди интересных фактов о вас в СМИ есть информация, что вы хотите заниматься спортом всю жизнь. Это действительно так? Если да, то почему?
— Это действительно так. Весной прошлого года в Ташкенте открылась академия для детей, которая носит мое имя. Детки со всего Узбекистана едут к нам, чтобы заниматься спортивной гимнастикой. В церемонии открытия принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В школе учатся больше ста детишек разного возраста с 1 по 11 классы. Главное, что юные гимнасты живут, обучаются и тренируются в одном месте.
— Возникали ли у вас когда-нибудь мысли оставить спорт? Если да, то что за причины могли вас заставить это сделать?
— Ну конечно, сотню раз. Но через несколько дней, отдохнув, ноги сами идут в зал.
— Как за столько лет вы смогли не «перегореть» к спортивной гимнастике? Если и были такие периоды, то как вы с этим справлялись?
— Секрет прост: я люблю то, чем я занимаюсь.
— Если бы вернулись к себе 20-летней, то что бы себе сказали?
— Я бы себе сказала: работай, у тебя все получится!
«Я люблю то, чем я занимаюсь» — фраза-лейтмотив этого интервью. Кажется, что на любые мои вопросы о выгораниях, о желании уйти из спорта и возобновлении карьеры, Оксана Александровна могла ответить одной лишь этой фразой и нисколько бы не соврала.
Говорят, что любовь спасет мир, и это действительно так. Любовь к своему делу спасла мир спортивной гимнастики от потери спортсмена. Важного, жадного до побед, сильного духом, такого, с которого хочется брать пример — Оксаны Александровны Чусовитиной.