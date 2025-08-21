«Сейчас я сильнее, чем в 18». Как Оксана Чусовитина ломает стереотипы

— По-настоящему особенными для меня стали Олимпийские игры в Пекине 2008 года. Наверное, вы подумаете, что особенными они стали из-за выигранного мной серебра. Конечно, это особенный во всех смыслах момент, но причина в другом. Уже после выступления на соревнованиях по спортивной гимнастике в Пекине мне позвонили из Германии врачи Алишера, мы с мужем с замиранием сердца ждали новостей из клиники, где находился наш сын. Нам сообщили, что все в порядке, Алишер пошел на поправку. Этот день стал самым счастливым в моей жизни.