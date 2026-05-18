Российских гимнастов допустили до соревнований с флагом и гимном

Заседание исполкома World Gymnastics прошло 17 мая в Шарм-эль-Шейхе (Египет). Решение о допуске российских спортсменов распространяется на все пять гимнастических видов спорта: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Ограничения также сняты с представителей Беларуси.
Ожидается, что первыми российскими спортсменами, которые выступят с флагом и гимном, станут представители спортивной акробатики. Это произойдет на этапах Кубка мира в Болгарии и Азербайджане, запланированных на
World Gymnastics отстранила спортсменов из России и Беларуси в марте 2022 года. В январе 2024 года федерация разрешила им выступать на международной арене при условии получения нейтрального статуса.