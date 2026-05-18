Российских гимнастов допустили до соревнований с флагом и гимном

Ожидается, что первыми российскими спортсменами, которые выступят с флагом и гимном, станут представители спортивной акробатики. Это произойдет на этапах Кубка мира в Болгарии и Азербайджане, запланированных на 29—31 мая , 5—7 июня и 19—21 июня .