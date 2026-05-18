European Gymnastics рассмотрит снятие санкций с российских гимнастов до конца недели

Организация примет решения о допуске россиян в ближайшее время.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: CAROLINE BREHMAN/EPA/TASS

Вопрос о снятии санкций с российских спортсменов будет вынесен на рассмотрение Европейским гимнастическим союзом (European Gymnastics) до конца недели.

В понедельник исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) принял решение вернуть российским атлетам флаг и гимн на турнирах под своей эгидой. Теперь европейская структура намерена оперативно отреагировать на этот шаг.

«Нас только что проинформировали о решении World Gymnastics, на этой неделе состоится заседание исполнительного комитета, чтобы обсудить это», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы European Gymnastics.

Нововведения от World Gymnastics затрагивают все пять дисциплин, которые курирует Федерация гимнастики России. В их числе спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика.