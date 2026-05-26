Российская гимнастка: Винер вызывает у меня тремор

Серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Кудрявцева рассказала, что во время спортивной карьеры испытывала сильное волнение рядом с Ириной Винер. Об этом гимнастка призналась в эфире канала «Элемент Батыршиной».
«Я ее боялась очень. Но никогда этого не показывала. Только она в зал заходит — я очень переживала, очень волновалась. Но всегда говорила ровным голосом, старалась не писклявить перед ней. Она у меня вызывает тремор», — поделилась Кудрявцева.
В октябре 2024 года Ирина Винер оставила пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики, который занимала с 2008 года. Это произошло после решения объединить Федерацию спортивной гимнастики, Федерацию прыжков на батуте, Федерацию спортивной акробатики, Всероссийскую федерацию спортивной аэробики и Всероссийскую федерацию художественной гимнастики в единую Федерацию гимнастики России. Новую организацию возглавил Олег Белозеров.
Ранее Винер также занимала должность вице-президента технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG). За годы тренерской деятельности она работала со многими известными спортсменками, среди которых Яна Батыршина, Алина Кабаева, Юлия Барсукова, Евгения Канаева, Маргарита Мамун, Яна Кудрявцева, а также Дина и Арина Аверины.