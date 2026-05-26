«Новая история». Мельникова — о снятии ограничений с гимнастов

17 мая исполнительный комитет World Gymnastics допустил российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном России. Также 24 мая исполнительный комитет Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) снял все ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в турнирах под своей эгидой.
— Обе новости по допуску — как мировому, так и европейскому, застали меня в отпуске, это, несомненно, очень вдохновляюще. Прекрасно провожу время в отпуске и улыбаюсь, получая такие прекрасные новости. В начале июня вернусь в Москву и в полной мере начну подготовку к чемпионату Европы. Мне кажется, что у российской гимнастики начинается новая история, я рада быть ее частью, — приводит слова Мельниковой ТАСС.
Ближайшим стартом для россиян станет Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Болгарии. Соревнования пройдут с 27 по 31 мая в Варне.
25-летняя Ангелина Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, двукратная чемпионка мира в личном многоборье (2021, 2025), чемпионка мира в опорном прыжке (2025), двукратная чемпионка Европейских игр 2019 года, четырехкратная чемпионка Европы (2016, 2017, 2018, 2021).