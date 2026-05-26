«Новая история». Мельникова — о снятии ограничений с гимнастов

— Обе новости по допуску — как мировому, так и европейскому, застали меня в отпуске, это, несомненно, очень вдохновляюще. Прекрасно провожу время в отпуске и улыбаюсь, получая такие прекрасные новости. В начале июня вернусь в Москву и в полной мере начну подготовку к чемпионату Европы. Мне кажется, что у российской гимнастики начинается новая история, я рада быть ее частью, — приводит слова Мельниковой ТАСС.