Ирина Винер поздравила российских гимнасток с успехом на ЧЕ

Чемпионат Европы по художественной гимнастике прошел с 27 по 31 марта в болгарской Варне. Российские спортсменки, выступавшие с национальным флагом и гимном, выиграли девять медалей: две золотые, четыре серебряные и три бронзовые. По общему количеству наград россиянки стали первыми, опередив хозяек соревнований — сборную Болгарии (8).
— Поздравляю сборную команду России по художественной гимнастике с великолепным выступлением на 42‑м чемпионате Европы в Варне!
Очень радостно, что наконец в честь наших гимнасток звучал гимн и поднимался флаг России! Желаю всем спортсменкам и тренерам дальнейших успехов, новых ярких побед на предстоящих Кубках и чемпионате мира, — написала Винер в соцсетях.
Следующий чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет с 12 по 16 мая 2027 года в испанской Памплоне.
В октябре 2024 года Ирина Винер оставила пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики, который занимала с 2008 года. Это произошло после решения объединить Федерацию спортивной гимнастики, Федерацию прыжков на батуте, Федерацию спортивной акробатики, Всероссийскую федерацию спортивной аэробики и Всероссийскую федерацию художественной гимнастики в единую Федерацию гимнастики России. Новую организацию возглавил Олег Белозеров.
Ранее Винер также занимала должность вице-президента технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG). За годы тренерской деятельности она работала со многими известными спортсменками, среди которых Яна Батыршина, Алина Кабаева, Юлия Барсукова, Евгения Канаева, Маргарита Мамун, Яна Кудрявцева, а также Дина и Арина Аверины.