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Песков отреагировал на запрет гимнасткам флага России в Румынии

Решение властей румынского города запретить российским гимнасткам выступать на Кубке вызова с флагом является возмутительным. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Случай возмутительный. Отношения нашей федерации с международной федерацией полностью налажены, и наши гимнастки выступают по праву с флагом и гимном России», — цитирует пресс-секретарь президента России ТАСС. По словам Пескова, речь идет об «абсолютно волюнтаристском решении» муниципальных властей Клуж-Напоки.

24 июня мэр Клуж-Напоки Эмиль Бок перед этапом Кубка вызова по художественной гимнастике заявил, что российские спортсменки не смогут выступать на турнире с флагом и гимном. После этого сборная России отказалась от участия в турнире, который пройдет с 26 по 28 июня.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что ОКР будет добиваться лишения Румынии права проведения международных соревнований как минимум по гимнастике. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) в мае сняла все ограничения с российских гимнастов.