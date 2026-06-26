Песков отреагировал на запрет гимнасткам флага России в Румынии

24 июня мэр Клуж-Напоки Эмиль Бок перед этапом Кубка вызова по художественной гимнастике заявил, что российские спортсменки не смогут выступать на турнире с флагом и гимном. После этого сборная России отказалась от участия в турнире, который пройдет с 26 по 28 июня.