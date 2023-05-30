Капитан «Барыса» Михайлис стал игроком «Металлурга»
Бывший капитан «Барыса» Никита Михайлис стал игроком магнитогорского «Металлурга». Об этом сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Металлург
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Бывший капитан «Барыса» Никита Михайлис стал игроком магнитогорского «Металлурга». Об этом сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
С 27-летним нападающим сборной Казахстана заключено однолетнее соглашение. По информации Metaratings, зарплата казахстанского хоккеиста составит 55 млн рублей.
Михайлис выступал за «Барыс» с 2014 года и отыграл в астанинском клубе девять сезонов. Нападающий провел в КХЛ 411 матчей, в которых набрал 221 (99+122) очко.
Минувший сезон стал самым результативным в карьере Михайлиса — 41 (15+26) очков в 58 матчах.