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13:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Капитан «Барыса» Михайлис стал игроком «Металлурга»

Бывший капитан «Барыса» Никита Михайлис стал игроком магнитогорского «Металлурга». Об этом сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Металлург
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Источник: РИА "Новости"

С 27-летним нападающим сборной Казахстана заключено однолетнее соглашение. По информации Metaratings, зарплата казахстанского хоккеиста составит 55 млн рублей.

Михайлис выступал за «Барыс» с 2014 года и отыграл в астанинском клубе девять сезонов. Нападающий провел в КХЛ 411 матчей, в которых набрал 221 (99+122) очко.

Минувший сезон стал самым результативным в карьере Михайлиса — 41 (15+26) очков в 58 матчах.

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 Капитан «Барыса» Михайлис стал игроком «Металлурга»
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