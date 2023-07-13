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12:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник Динар Хафизуллин покинул «Ак Барс»

Клуб из Татарстана расторг контракт с игравшим в сборной России защитником.

Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Ак Барс» объявил о расторжении контракта с Динаром Хафизуллиным.

Хафизуллин перешел в «Ак Барс» летом 2022 года из «Салавата Юлаева». В первый год его зарплата составляла 30 миллионов рублей, а в следующем сезоне должна была быть 50 миллионов. Лишь Вячеслав Войнов (75 миллионов) получал бы больше среди защитников клуба.

34-летний защитник набрал 10 (0+10) очков в 41 матче прошедшего Чемпионата КХЛ и провел 4 игры в плей-офф.

Хафизуллин дважды в составе сборной России был участником Чемпионатов мира по хоккею. В 2019 году вместе со сборной завоевал бронзовые медали.

Помимо «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» Хафизуллин играл в КХЛ за «Витязь» и СКА. В составе клуба из Санкт-Петербурга защитник становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (в 2015 и 2017 годах).

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