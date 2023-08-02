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17:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Новой ведущей СКА ТВ стала Зухра Уразбахтина

Уразбахтина имеет большой опыт работ в хоккейных и футбольных клубах.

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Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ХК СКА

Петербургский клуб объявил, что новой ведущей СКА ТВ станет Зухра Уразбахтина.

Девушка известна по работе в сборной России по хоккею, хоккейных командах «Авангард» и «Ак Барс», а также в футбольном клубе ЦСКА.

«Представляем вам нашу новую ведущую, хотя она и не нуждается в представлении. Встречайте — Зухра Уразбахтина! Теперь в студии 78-го канала и на СКА ТВ. Красоты в Петербурге стало ещё больше», — говорится в сообщении пресс-службы петербургского клуба.

Работа ведущей часто была в центре внимания любителей спорта. Например, во время работы в ЦСКА Уразбахтина угостила игрока клуба Ильзата Ахметова кониной.

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