Новой ведущей СКА ТВ стала Зухра Уразбахтина
Уразбахтина имеет большой опыт работ в хоккейных и футбольных клубах.
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Уразбахтина имеет большой опыт работ в хоккейных и футбольных клубах.
Петербургский клуб объявил, что новой ведущей СКА ТВ станет Зухра Уразбахтина.
Девушка известна по работе в сборной России по хоккею, хоккейных командах «Авангард» и «Ак Барс», а также в футбольном клубе ЦСКА.
«Представляем вам нашу новую ведущую, хотя она и не нуждается в представлении. Встречайте — Зухра Уразбахтина! Теперь в студии 78-го канала и на СКА ТВ. Красоты в Петербурге стало ещё больше», — говорится в сообщении пресс-службы петербургского клуба.
Работа ведущей часто была в центре внимания любителей спорта. Например, во время работы в ЦСКА Уразбахтина угостила игрока клуба Ильзата Ахметова кониной.