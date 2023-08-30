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13:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: почти у всех игроков клуба МХЛ «Толпар» нашли допинг

Как сообщает телеграм-канал Baza, после обнаружения допинга у семерых игроков руководство выступающего в Молодежной хоккейной лиге клуба из Уфы отправило всю команду в частную клинику сдавать анализы. В итоге запрещенные препараты нашли вообще у всех хоккеистов команды.

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Источник: ХК "Салават Юлаев"

Допинг был обнаружен также у техника, массажиста и сервисмена. Отрицательные пробы сдали лишь травмированные спортсмены, которые не играли в последнее время.

Семь хоккеистов уфимского «Толпара» Владлен Кибо, Михаил Переседов, Савелий Шарифьянов, Семён Рубцов, Эрик Галиев, Марсель Шайхутдинов, Александр Устюжанин обвинили своего тренера по физподготовке Игоря Загретдинова в том, что он заставлял их принимать допинг. По словам спортсменов, он делал им уколы с неизвестными препаратами под угрозами.

«Со слов наших собеседников, медик знал о происходящем и даже писал директору ХК служебную записку с просьбой принять меры — к тому же игроки стали жаловаться на проблемы со здоровьем и пропажу аппетита даже после игры. Однако разбираться начали только после получения положительных допинговых проб», — пишет издание Bаza.

Сообщается, что Загретдинов каждый месяц закупал препаратов на 200 тысяч рублей. При этом в команде не вели медицинский журнал обращений и выдачи препаратов.

Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) взяли тесты на допинг у 10 хоккеистов команды, однако официальных результатов анализов пока нет. В команде ожидают, что о них станет известно в сентябре, когда начнется сезон.

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 Источник: почти у всех игроков клуба МХЛ «Толпар» нашли допинг
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