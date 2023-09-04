КХЛ изменила дисциплинарный регламент на фоне ситуации с Федотовым
Согласно изменениям, опубликованным на официальном сайте лиги, теперь решения КХЛ важнее предписаний Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).
Согласно изменениям, опубликованным на официальном сайте лиги, теперь решения КХЛ важнее предписаний Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).
Теперь решение КХЛ на участие того или иного игрока в матчах чемпионата имеет бóльшую юридическую силу, чем решение Международной федерации хоккея. Кроме того, любые убытки, которые могут появиться в связи с принятыми мерами, обязан выплатить клуб, заявивший о необходимости принятия решения. Нововведения были приняты 31 августа.
«Спортивной дисквалификацией является запрет на участие в предстоящем матче (матчах) или в течение определённого периода в случаях и по основаниям, прямо предусмотренным законодательством Российской Федерации.
В случае если спортивная дисквалификация наложена на хоккеиста решением ИИХФ (ее юрисдикционных органов) и препятствует его заявке или дозаявке для участия в чемпионате и (или) в отдельно взятом матче (матчах), при этом хоккеист и (или) клуб находятся в процессе обжалования такого решения в установленном порядке, а клуб в связи с указанным обжалованием не отстраняет хоккеиста от участия в спортивных соревнованиях по основаниям, предусмотренным подпунктом 1.5 пункта 1 статьи 58 правового регламента КХЛ, то по мотивированному заявлению клуба президент КХЛ вправе в качестве обеспечительной меры с целью защиты прав хоккеиста и (или) клуба принять решение о допуске хоккеиста к участию в чемпионате и (или) отдельно взятом матче (матчах) на период обжалования решения ИИХФ (ее юрисдикционных органов).
Решение о допуске хоккеиста к участию в чемпионате и (или) отдельно взятом матче (матчах) на период обжалования решения ИИХФ (ее юрисдикционных органов) принимается при условии принятия на себя клубом, заявляющим о необходимости принятия данной обеспечительной меры, обязательства компенсировать лиге в полном объеме все убытки и (или) имущественные потери, которые могут возникнуть в связи с принятием указанной обеспечительной меры», — говорится в сообщении.
14 августа вратарь ЦСКА Иван Федотов был дисквалифицирован ИИХФ до 2023 года, однако 1 сентября в матче-открытии нового сезона против «Ак Барса» голкипер вышел на лед.