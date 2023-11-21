Финалист Кубка Стэнли 2020 года Худобин стал игроком клуба КХЛ

«Хоккейные клубы “Сибирь” и “Сокол” (Красноярск) произвели обмен, в результате которого в Новосибирск переезжает 37-летний голкипер Антон Худобин, “Сокол” получает денежную компенсацию», — говорится в сообщении.

Худобин подписал контракт с красноярским клубом ВХЛ «Сокол» в сентябре. Вратарь провел за команду 11 матчей, пропуская в среднем за игру 2,29 шайбы и отражая 92,9% бросков.

37-летний Худобин отыграл 14 сезонов в НХЛ. В сезоне-2019/20 дошел с «Далласом» до финала Кубка Стэнли, команда уступила «Тампе» в финальной серии со счетом 2:4. В том сезоне он стал лучшим вратарем НХЛ по проценту отраженных бросков.