Дмитрий Яшкин: Чешский язык я уже почти забыл

«Чешский? Да я его забыл уже почти! Я не то что редко общаюсь, но мало все равно. Ну, а с кем мне общаться? Я в Чехию уже сколько не езжу. На неделю просто кайфануть, а так. Где живу остальное время? В Москве.



Как русский учил в Чехии? Ну родители на нем разговаривали, а мы на чешском отвечали. Было такое еще, что когда в садик ходили, съездили в Россию, нас там оставили на пару месяцев, чешский и забыл. Бывает же такое у детей, день прошел, и вернулся чешский.



Русский я знал, но не разговаривал. В Канаде я жил с Ваней Барбашевым и тогда разговаривал как приезжий, не очень хорошо. Начал с ним на русском разговаривать, потом с родителями, и как-то пошло поехало. Потом жену встретил, она дала большой толчок. Очень постаралась, чтобы я правильно разговаривал. Большое спасибо ей за это», — рассказал Яшкин.