Ротенберг: СКА будет побеждать без Никишина, как «Барса» без Месси

Никишин получил травму в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с нижегородским «Торпедо» и не сможет помочь команде в первом матче серии второго раунда против «Автомобилиста».

— Как проходит восстановление Александра Никишина? Увидим ли мы его в серии?

— На следующую игру у нас назначен капитаном Павел Дедунов. Саша не сможет принять участие в первом матче. Он в хорошем состоянии — восстанавливается и готовится. Хоккей — жесткая мужская игра, поэтому идем вперед. У нас есть ребята, которые готовы взять на себя роль лидеров. Готовимся к следующей игре.

— Кого видите вместо Никишина? Кто будет выполнять его функции?

— В «Барселоне» играл Месси — он уехал, а «Барселона» продолжает побеждать. У нас командная игра. Желаем Саше здоровья, ждем его обратно как можно скорее. Дальше будем побеждать командой, — приводит слова Ротенберга пресс-служба СКА.

Серия ¼ финала плей-офф КХЛ начнется 17 марта.