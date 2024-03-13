Ротенберг: СКА будет побеждать без Никишина, как «Барса» без Месси
Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, что в первом матче против «Автомобилиста» не сыграет капитан команды Александр Никишин.
Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, что в первом матче против «Автомобилиста» не сыграет капитан команды Александр Никишин.
Никишин получил травму в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с нижегородским «Торпедо» и не сможет помочь команде в первом матче серии второго раунда против «Автомобилиста».
— Как проходит восстановление Александра Никишина? Увидим ли мы его в серии?
— На следующую игру у нас назначен капитаном Павел Дедунов. Саша не сможет принять участие в первом матче. Он в хорошем состоянии — восстанавливается и готовится. Хоккей — жесткая мужская игра, поэтому идем вперед. У нас есть ребята, которые готовы взять на себя роль лидеров. Готовимся к следующей игре.
— Кого видите вместо Никишина? Кто будет выполнять его функции?
— В «Барселоне» играл Месси — он уехал, а «Барселона» продолжает побеждать. У нас командная игра. Желаем Саше здоровья, ждем его обратно как можно скорее. Дальше будем побеждать командой, — приводит слова Ротенберга пресс-служба СКА.
Серия ¼ финала плей-офф КХЛ начнется 17 марта.