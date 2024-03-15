Канадец Лайпсик проголосовал на выборах президента России
В СКА сообщили, что игроки и тренерский штаб проголосовали на выборах президента России, в том числе недавно получивший гражданство канадец Брендан Лайпсик.
СКАКХЛ: таблица и календарь
В СКА сообщили, что игроки и тренерский штаб проголосовали на выборах президента России, в том числе недавно получивший гражданство канадец Брендан Лайпсик.
9 января президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ 29-летнему канадскому хоккеисту.
«Сегодня с самого утра игроки и тренерский штаб отправились на ближайший к “СКА Арене” избирательный участок и приняли участие в выборах президента нашей страны», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.
Лайпсик выступает в КХЛ с 2020 года. До того, как перейти в СКА летом 2023 года, нападающий защищал цвета ЦСКА и «Металлурга».
СКА сыграет во втором раунде плей-офф КХЛ против «Автомобилиста». Серия начнется 17 марта.