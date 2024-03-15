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15:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Канадец Лайпсик проголосовал на выборах президента России

В СКА сообщили, что игроки и тренерский штаб проголосовали на выборах президента России, в том числе недавно получивший гражданство канадец Брендан Лайпсик.

СКАКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

9 января президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ 29-летнему канадскому хоккеисту.

«Сегодня с самого утра игроки и тренерский штаб отправились на ближайший к “СКА Арене” избирательный участок и приняли участие в выборах президента нашей страны», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

Лайпсик выступает в КХЛ с 2020 года. До того, как перейти в СКА летом 2023 года, нападающий защищал цвета ЦСКА и «Металлурга».

СКА сыграет во втором раунде плей-офф КХЛ против «Автомобилиста». Серия начнется 17 марта.

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