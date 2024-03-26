Ротенберг объяснил вылет СКА отсутствием ключевых игроков
Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что ключевые игроки команды пропустили серию против «Автомобилиста» из-за серьезных травм.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что ключевые игроки команды пропустили серию против «Автомобилиста» из-за серьезных травм.
Вчера, 25 марта, СКА на домашней арене уступил «Автомобилисту» в пятом матче четвертьфинальной серии со счетом 4:5. Команда завершила выступление в плей-офф. Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Автомобилиста». Екатеринбургская команда впервые в истории вышла в полуфинал Кубка Гагарина.
— Что с Никишиным? Как надолго он выбыл?
— Лидеры нашей команды — Саша Никишин, Андрей Педан, Владимир Алистров, который получил серьезнейшую травму, другие ребята, которые играли с травмами. Так сложилось, что наших ребят сломали в первой серии. У них серьезные травмы. Не буду раскрывать какие, но они серьезные. Теоретически это могут быть операции и несколько месяцев восстановления. Не хочу обсуждать здоровье игроков — это уже внутренняя кухня. Это будет неправильно с моей стороны. Это серьезные травмы — несколько месяцев, операции и так далее.
— У всех?
— Скажем так — не у всех, но у ключевых игроков — да, — приводит слова Ротенберга пресс-служба СКА.
В полуфинале «Автомобилист» сыграет с победителем противостояния между магнитогорским «Металлургом» и московским «Спартаком». После трех матчей «Металлург» ведет в серии со счетом 2−1.