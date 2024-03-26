Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
04:00
Ванкувер
Лос-Анджелес
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Вегас
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
27.03
Вашингтон
Детройт
Хоккей. НХЛ
27.03
Питтсбург
Каролина
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
25.03
СКА
Автомобилист
45
23.03
Автомобилист
СКА
25
22.03
Локомотив
Авангард
31
22.03
Трактор
Динамо М
54
21.03
Спартак
Металлург Мг
52
21.03
Автомобилист
СКА
ОТ
21
20.03
Локомотив
Авангард
ОТ
12
20.03
Трактор
Динамо М
32
Хоккей. КХЛ. Все результаты
12:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Ротенберг объяснил вылет СКА отсутствием ключевых игроков

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что ключевые игроки команды пропустили серию против «Автомобилиста» из-за серьезных травм.

СКАКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Вчера, 25 марта, СКА на домашней арене уступил «Автомобилисту» в пятом матче четвертьфинальной серии со счетом 4:5. Команда завершила выступление в плей-офф. Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Автомобилиста». Екатеринбургская команда впервые в истории вышла в полуфинал Кубка Гагарина.

— Что с Никишиным? Как надолго он выбыл?

— Лидеры нашей команды — Саша Никишин, Андрей Педан, Владимир Алистров, который получил серьезнейшую травму, другие ребята, которые играли с травмами. Так сложилось, что наших ребят сломали в первой серии. У них серьезные травмы. Не буду раскрывать какие, но они серьезные. Теоретически это могут быть операции и несколько месяцев восстановления. Не хочу обсуждать здоровье игроков — это уже внутренняя кухня. Это будет неправильно с моей стороны. Это серьезные травмы — несколько месяцев, операции и так далее.

— У всех?

— Скажем так — не у всех, но у ключевых игроков — да, — приводит слова Ротенберга пресс-служба СКА.

В полуфинале «Автомобилист» сыграет с победителем противостояния между магнитогорским «Металлургом» и московским «Спартаком». После трех матчей «Металлург» ведет в серии со счетом 2−1.

СКА
4:5
1:2, 3:1, 0:2
Автомобилист
 Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» победить «Сент-Луис»
Выбор певицы для выступления на Олимпиаде-2024 вызвал скандал
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь