Ротенберг объяснил вылет СКА отсутствием ключевых игроков

Вчера, 25 марта, СКА на домашней арене уступил «Автомобилисту» в пятом матче четвертьфинальной серии со счетом 4:5. Команда завершила выступление в плей-офф. Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Автомобилиста». Екатеринбургская команда впервые в истории вышла в полуфинал Кубка Гагарина.

— Что с Никишиным? Как надолго он выбыл?

— Лидеры нашей команды — Саша Никишин, Андрей Педан, Владимир Алистров, который получил серьезнейшую травму, другие ребята, которые играли с травмами. Так сложилось, что наших ребят сломали в первой серии. У них серьезные травмы. Не буду раскрывать какие, но они серьезные. Теоретически это могут быть операции и несколько месяцев восстановления. Не хочу обсуждать здоровье игроков — это уже внутренняя кухня. Это будет неправильно с моей стороны. Это серьезные травмы — несколько месяцев, операции и так далее.

— У всех?

— Скажем так — не у всех, но у ключевых игроков — да, — приводит слова Ротенберга пресс-служба СКА.