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16:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Финал «Битвы прогнозов»: Николишин ставит на «Локомотив»

В новом выпуске шоу «Денис против» на Спорт Mail.ru хоккейные эксперты Денис Казанский и Андрей Николишин выбрали победителя второго матча финальной серии Кубка Гагарина.

Металлург Мг
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
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Денис Казанский и Андрей Николишин сошлись в битве прогнозов на матчи плей-офф КХЛ и уже дошли до финала. Признанные авторитеты разбирают плюсы и минусы каждой команды, не забывают об исторических особенностях противостояния финалистов и держат в уме суперзвезд и темных лошадок «Локо» и «Магнитки».

Перед финалом участники битвы приготовили нам сюрприз — обнулили результаты своего противостояния на предыдущих этапах, начав прогнозы на финальную серию со счетом 0:0. После первого матча решающего противостояния сезона вперед вышел Андрей Николишин, который предсказал победу магнитогорского «Металлурга» и теперь ведет в счете 2,70:0.

Все выпуски шоу «Денис против», посвященные «Битве прогнозов», можно посмотреть в сообществе Спорт Mail.ru в ВК.

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