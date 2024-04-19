Финал «Битвы прогнозов»: Николишин ставит на «Локомотив»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241215&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Денис Казанский и Андрей Николишин сошлись в битве прогнозов на матчи плей-офф КХЛ и уже дошли до финала. Признанные авторитеты разбирают плюсы и минусы каждой команды, не забывают об исторических особенностях противостояния финалистов и держат в уме суперзвезд и темных лошадок «Локо» и «Магнитки».

Перед финалом участники битвы приготовили нам сюрприз — обнулили результаты своего противостояния на предыдущих этапах, начав прогнозы на финальную серию со счетом 0:0. После первого матча решающего противостояния сезона вперед вышел Андрей Николишин, который предсказал победу магнитогорского «Металлурга» и теперь ведет в счете 2,70:0.