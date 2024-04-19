Финал «Битвы прогнозов»: Николишин ставит на «Локомотив»

Денис Казанский и Андрей Николишин сошлись в битве прогнозов на матчи плей-офф КХЛ и уже дошли до финала. Признанные авторитеты разбирают плюсы и минусы каждой команды, не забывают об исторических особенностях противостояния финалистов и держат в уме суперзвезд и темных лошадок «Локо» и «Магнитки».
Перед финалом участники битвы приготовили нам сюрприз — обнулили результаты своего противостояния на предыдущих этапах, начав прогнозы на финальную серию со счетом 0:0. После первого матча решающего противостояния сезона вперед вышел Андрей Николишин, который предсказал победу магнитогорского «Металлурга» и теперь ведет в счете 2,70:0.
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