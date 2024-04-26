«Автомобилист» продлил контракт с главным тренером Заварухиным

Действующий контракт 49-летнего Заварухина истекал 30 апреля 2025 года, новая дата окончания контракта — 31 мая 2026 года, сообщает пресс-служба «Автомобилиста».

Заварухин возглавил клуб из Екатеринбурга в ноябре 2021 года. Специалист работал в тренерском штабе «Автомобилиста» с 2017 по 2019 год и в 2021 году. В прошедшем сезоне КХЛ «Автомобилист» дошел до полуфинала плей-офф Кубка Гагарина, в котором проиграл будущему победителю турнира магнитогорскому «Металлургу». Команда впервые в истории завоевала бронзовые медали чемпионата России.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241272&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее КХЛ назвала дату старта следующего чемпионата. Новый сезон стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия, в котором сыграют финалист Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» и обладатель трофея «Металлург».

Полная структура и сроки проведения регулярного чемпионата КХЛ сезона-2024/25 будут объявлены позднее. Ранее сообщалось о том, что новый сезон КХЛ будет продлен до конца мая, за счет чего снизится плотность календаря. Предыдущие сезоны завершались во второй половине апреля за несколько недель до старта чемпионата мира.