Гусев, Буше и Ткачев номинированы на награду «Золотая клюшка»

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Обладатель приза «Золотая клюшка» определится по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате.

Никита Гусев в прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ принял участие в 68 матчах, набрал 89 очков (23 гола и 66 передач) и стал лучшим бомбардиром турнира. 31-летний хоккеист превзошел достижение Сергея Мозякина, который в сезоне-2016/17 в составе магнитогорского «Металлурга» набрал 85 (48+37) очков. Гусев уже получал этот приз в по итогам сезона-2017/18.

Американский нападающий «Авангарда» Рид Буше в сезоне-2023/24 набрал 78 очков (44+34) в 64 играх. Он стал лучшим снайпером сезона, а также обновил бомбардирский рекорд «Авангарда», став третьим игроком в истории КХЛ, забросившим 40 и более шайб за регулярный чемпионат.

Партнер Буше по команде нападающий Владимир Ткачев набрал 75 очков (20+55) в 58 встречах. Ткачев занял пятое место в рейтинге бомбардиров, проведя на 10 матчей меньше других хоккеистов.

Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 13 мая 2024 года.