Набоков, Исаев и Фукале номинированы на приз лучшему вратарю КХЛ

В тройку претендентов вошли голкиперы «Металлурга», «Локомотива» и «Трактора».

Обладатель Кубка Гагарина сезона-2023/24 из магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков провел за команду 66 матчей, в которых одержал 39 побед. Процент отраженных бросков составил 93,4%, коэффициент надежности — 2,04 пропущенных шайбу в среднем за игру, семь матчей Набоков провел на ноль. Он был признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина. 21-летний вратарь одержал 16 побед в 23 матчах, четыре матча сыграв на ноль.

Даниил Исаев из «Локомотива» второй сезон подряд попадает в тройку номинантов на приз лучшему вратарю. В прошедшем сезоне он провел за команду 69 матчей, в которых одержал 44 победы, 92,7% отраженных бросков, коэффициент надежности — 1,85, семь матчей отыграл на ноль. Вместе с командой Исаев дошел до финала Кубка Гагарина, где хоккеисты «Локомотива» уступили «Металлургу» и стали обладателями серебряных наград.

Канадский вратарь «Трактора» Зак Фукале сыграл за команду в 57 матчах, одержал 32 победы, 93,0% отраженных бросков, коэффициент надежности — 2,23, шесть матчей провел на ноль. Вратарь был одним из лидеров команды и помог «Трактору» дойти до полуфинала Кубка Гагарина.

Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 13 мая.