Клуб НХЛ пытается подписать контракт с лучшим защитником СКА

«Работа еще продолжается. Мы потратили на этого игрока больше времени, пытаясь вытащить его из России, чем кто-либо другой. Я не собираюсь говорить, что в следующем году все будет кончено. Мы все еще общаемся с людьми, с которыми нам нужно общаться. Мы надеемся, что, так или иначе, в течение следующих трех-четырех недель, перед драфтом, у нас будет хорошее представление о том, придет он или нет. Мы, вероятно, подпишем с ним контракт, а захочет ли он там оставаться или нет — это нам еще предстоит узнать», — сказал генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл.