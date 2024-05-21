Клуб НХЛ пытается подписать контракт с лучшим защитником СКА
Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл заявил, что клуб планирует договориться о контракте с защитником СКА Александром Никишиным. Об этом сообщает официальный сайт клуба НХЛ.
Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл заявил, что клуб планирует договориться о контракте с защитником СКА Александром Никишиным. Об этом сообщает официальный сайт клуба НХЛ.
«Работа еще продолжается. Мы потратили на этого игрока больше времени, пытаясь вытащить его из России, чем кто-либо другой. Я не собираюсь говорить, что в следующем году все будет кончено. Мы все еще общаемся с людьми, с которыми нам нужно общаться. Мы надеемся, что, так или иначе, в течение следующих трех-четырех недель, перед драфтом, у нас будет хорошее представление о том, придет он или нет. Мы, вероятно, подпишем с ним контракт, а захочет ли он там оставаться или нет — это нам еще предстоит узнать», — сказал генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл.
Никишин выступает за СКА с 2022 года. В минувшем регулярном сезоне 22-летний защитник провел 67 матчей, в которых набрал 56 (17+39) очков при показателе полезности «+32». Он стал самым результативным защитником минувшего сезона в КХЛ и является лучшим защитником-ассистентом в истории СКА. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца следующего сезона.
«Каролина» выбрала Никишина под общим 69-м номером в третьем раунде драфта НХЛ 2020 года. За последние четыре года «ураганы» задрафтовали 14 российских хоккеистов, девять из которых в минувшем сезоне выступали в КХЛ. В этом сезоне за «Каролину» сыграли пять российских хоккеистов: вратарь Петр Кочетков, защитник Дмитрий Орлов, а также нападающие Андрей Свечников, Евгений Кузнецов и Василий Пономарев.
В плей-офф НХЛ «Каролина» вылетела во втором раунде, проиграв серию с «Рейнджерс» (2−4).