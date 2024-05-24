Трехкратный обладатель Кубка Гагарина перешел в СКА

Как сообщает пресс-служба клуба, Сергей Плотников подписал контракт с петербургским СКА. Соглашение с 33-летним нападающим рассчитано на 4 года.

Плотников выступал за ЦСКА с 2021 года, куда ушел именно из СКА. За московскую команду форвард провел 228 матчей и набрал 124 (62+62) очка.

Плотников — трехкратный обладатель Кубка Гагарина, два из которых он завоевал в составе ЦСКА и еще один, выступая за СКА. В КХЛ нападающий также выступал за магнитогорский «Металлург», ярославский «Локомотив» и хабаровский «Амур». Плотников также играл и в НХЛ — за «Питтсбург Пингвинз» и «Аризону Койотис».