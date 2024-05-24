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16:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина перешел в СКА

Сергей Плотников вернулся в петербургский клуб, за который играл с 2016-го по 2020 год.

СКА
ЦСКАКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба клуба, Сергей Плотников подписал контракт с петербургским СКА. Соглашение с 33-летним нападающим рассчитано на 4 года.

Плотников выступал за ЦСКА с 2021 года, куда ушел именно из СКА. За московскую команду форвард провел 228 матчей и набрал 124 (62+62) очка.

Плотников — трехкратный обладатель Кубка Гагарина, два из которых он завоевал в составе ЦСКА и еще один, выступая за СКА. В КХЛ нападающий также выступал за магнитогорский «Металлург», ярославский «Локомотив» и хабаровский «Амур». Плотников также играл и в НХЛ — за «Питтсбург Пингвинз» и «Аризону Койотис».

В составе сборной России нападающий выиграл золото, серебро и три бронзы чемпионатов мира, а также стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года.

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