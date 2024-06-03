Экс-игрок «Ак Барса» подписал однолетний контракт с «Торпедо»

«Желаем множества ярких и результативных матчей в составе “Торпедо”, — говорится в сообщении клуба на официальной странице в VK.

Трудовое соглашение с нападающим рассчитано на один год.

34-летний Кагарлицкий выступал за «Ак Барс» с 2021 года. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ нападающий он провел за казанский клуб 64 матча, в которых забросил 15 шайб и сделал 10 результативных передач.

Хоккеист входит в топ-10 самых результативных игроков за всю историю КХЛ, имея на своем счету 497 (187+310) очков по системе «гол+пас». Нападающий принял участие в шести Матчах звезд. В сезоне-2017/18 Кагарлицкий, выступая за «Северсталь», стал обладателем Золотого шлема, этот приз вручается шести лучшим игрокам по итогам сезона КХЛ. Тогда его включили в тройку лучших нападающих чемпионата.

Дмитрий Кагарлицкий пять раз становился лучшим бомбардиром сезона: четырежды — в череповецкой «Северстали» и один раз — в «Ак Барсе».