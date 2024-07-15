Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
24.04
Локомотив
Металлург Мг
22.04
Локомотив
Металлург Мг
ОТ
20.04
Металлург Мг
Локомотив
18.04
Металлург Мг
Локомотив
15.04
Металлург Мг
Автомобилист
13.04
Автомобилист
Металлург Мг
11.04
Металлург Мг
Автомобилист
9.04
Автомобилист
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ. Все результаты
11:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Сушинский: когда-то в Питере 200 человек на хоккей ходило

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский в интервью «Спорт уик-энд» вспомнил о своем переходе в «Авангард» из СКА в 1996 году.

СКА
АвангардКХЛ: таблица и календарь
Источник: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС

«Меня Омск здорово принял, болельщики полюбили, в команде стал своим. Очень комфортно, и всегда хотелось на лед выходить, постоянно полные трибуны, по пять с лишним тысяч. Для меня это вообще было как глоток свежего воздуха. Большая разница с Питером, где тогда собиралось по 200−300 человек на матч. Играть при заполненном стадионе, где много людей, которые постоянно кричат и гонят тебя вперед, очень приятно. Ну и в те годы “Авангард” дома практически не проигрывал, какие-то редкие матчи можно вспомнить. Такие осечки считалась уже чрезвычайной ситуацией», — рассказал Сушинский.

Максим Сушинский является воспитанником петербургского хоккея. С 1996-го по 2005 год он играл за омский «Авангард», за который провел в общей сложности 412 матчей и набрал 410 (171+239) очков. В 2006 году Сушинский вернулся в СКА и выступал за родной клуб на протяжении пяти сезонов.

С 2018 по 2020 год Сушинский занимал должность президента «Авангарда».

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь