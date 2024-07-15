Сушинский: когда-то в Питере 200 человек на хоккей ходило

«Меня Омск здорово принял, болельщики полюбили, в команде стал своим. Очень комфортно, и всегда хотелось на лед выходить, постоянно полные трибуны, по пять с лишним тысяч. Для меня это вообще было как глоток свежего воздуха. Большая разница с Питером, где тогда собиралось по 200−300 человек на матч. Играть при заполненном стадионе, где много людей, которые постоянно кричат и гонят тебя вперед, очень приятно. Ну и в те годы “Авангард” дома практически не проигрывал, какие-то редкие матчи можно вспомнить. Такие осечки считалась уже чрезвычайной ситуацией», — рассказал Сушинский.