Сушинский: когда-то в Питере 200 человек на хоккей ходило
Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский в интервью «Спорт уик-энд» вспомнил о своем переходе в «Авангард» из СКА в 1996 году.
Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский в интервью «Спорт уик-энд» вспомнил о своем переходе в «Авангард» из СКА в 1996 году.
«Меня Омск здорово принял, болельщики полюбили, в команде стал своим. Очень комфортно, и всегда хотелось на лед выходить, постоянно полные трибуны, по пять с лишним тысяч. Для меня это вообще было как глоток свежего воздуха. Большая разница с Питером, где тогда собиралось по 200−300 человек на матч. Играть при заполненном стадионе, где много людей, которые постоянно кричат и гонят тебя вперед, очень приятно. Ну и в те годы “Авангард” дома практически не проигрывал, какие-то редкие матчи можно вспомнить. Такие осечки считалась уже чрезвычайной ситуацией», — рассказал Сушинский.
Максим Сушинский является воспитанником петербургского хоккея. С 1996-го по 2005 год он играл за омский «Авангард», за который провел в общей сложности 412 матчей и набрал 410 (171+239) очков. В 2006 году Сушинский вернулся в СКА и выступал за родной клуб на протяжении пяти сезонов.
С 2018 по 2020 год Сушинский занимал должность президента «Авангарда».