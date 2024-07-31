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10:51 (мск), источник: Спорт Mail

В «Металлурге» предложили Малкину вернуться в клуб после НХЛ

Президент «Металлурга» Виктор Рашников предложил трехкратному обладателю Кубка Стэнли Евгению Малкину вернуться в клуб после окончания контракта с «Питтсбургом». Об этом сообщает ТАСС.

Металлург Мг
ПиттсбургКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В июле 2022 года Малкин заключил с «Питтсбургом» новый четырехлетний контракт, который будет действовать еще два сезона. Через месяц после окончания действующего соглашения Малкину исполнится 40 лет.

«Я ему говорил в этом году: “Женя, давай возвращайся. У тебя три Кубка Стэнли, у нас три Кубка Гагарина, давай завоюем еще четвертый кубок”. У него еще два года контракта, и, конечно, мы будем очень рады его возвращению», — сказал Рашников.

Малкин является воспитанником «Металлурга». Он выступал за магнитогорцев с 2003 по 2006 год, а также во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13. В общей сложности он провел за клуб 169 матчей, в которых набрал 156 (59+97) очков.

Сезон-2024/25 станет для Малкина 19-м по счету в НХЛ. В минувшем сезоне 37-летний россиянин провел все 82 матча и набрал 67 (27+40) очков. «Питтсбург» впервые с 2011 года не сумел выйти в плей-офф.

В минувшем сезоне «Металлург» выиграл третий Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии ярославский «Локомотив» (4−0).

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