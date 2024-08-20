Бывший капитан хоккейного «Динамо» стал капитаном в «Спартаке»

Миронов перешел в «Спартак» в мае этого года, подписав с клубом двухлетний контракт. 30-летний защитник не сумел договориться о новом соглашении с «Динамо», за который отыграл 11 полных сезонов. Миронов является рекордсменом по числу матчей за клуб — на его счету 644 матча, в которых он набрал 173 (43+130) очка. Последние два сезона Миронов провел в качестве капитана бело-голубых.