Бывший капитан хоккейного «Динамо» стал капитаном в «Спартаке»

В соцсетях «Спартака» были опубликованы фотографии Миронова в свитере с капитанской нашивкой, в котором он сыграл в контрольном матче против нижегородского «Торпедо» (2:3).
В прошлом сезоне капитаном «Спартака» был 34-летний воспитанник Дмитрий Вишневский.
Миронов перешел в «Спартак» в мае этого года, подписав с клубом двухлетний контракт. 30-летний защитник не сумел договориться о новом соглашении с «Динамо», за который отыграл 11 полных сезонов. Миронов является рекордсменом по числу матчей за клуб — на его счету 644 матча, в которых он набрал 173 (43+130) очка. Последние два сезона Миронов провел в качестве капитана бело-голубых.
«Спартак» откроет новый регулярный сезон КХЛ 5 сентября домашней игрой против ЦСКА.