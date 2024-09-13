ЦСКА опережает СКА по размеру платежной ведомости в КХЛ

Также был опубликован рейтинг платежных ведомостей клубов КХЛ. Пять клубов лиги практически полностью заполнили место под потолком зарплат в 900 млн рублей — это ЦСКА (899 млн), СКА (898 млн), «Локомотив» (896 млн), московское «Динамо» (890 млн) и «Авангард» (887 млн). Ниже пола зарплат в 450 млн рублей на данный момент находятся две команды: «Сочи» (380 млн) и «Северсталь» (442 млн).