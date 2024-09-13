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ЦСКА опережает СКА по размеру платежной ведомости в КХЛ

«Спорт-Экспресс» опубликовал ежегодный рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Самым высокооплачиваемым игроком лиги второй год подряд стал нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачев, чья годовая зарплата увеличилась со 101 млн до 120 млн рублей. Из россиян в топ-10 также вошел нападающий «Локомотива» Максим Шалунов с зарплатой 85 млн рублей в год.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ:

  1. Владимир Ткачев («Авангард», Россия) — 120 млн рублей;
  2. Рид Буше («Авангард», США) — 95 млн рублей;
  3. Дмитрий Яшкин («Ак Барс», Чехия) — 90 млн рублей;
  4. Шелдон Ремпал («Салават Юлаев», Канада) — 88 млн рублей;
  5. Джош Ливо («Салават Юлаев», Канада) — 85 млн рублей;
  6. Максим Шалунов («Локомотив», Россия) — 85 млн рублей;
  7. Алекс Гальченюк («Амур», США) — 80 млн рублей;
  8. Никита Михайлис («Металлург», Казахстан) — 80 млн рублей;
  9. Джордан Уил («Динамо» Москва, Канада) — 80 млн рублей;
  10. Эрик О`Делл («Динамо» Москва, Канада) — 80 млн рублей.

С полным рейтингом зарплат игроков можно ознакомиться по ссылке.

Также был опубликован рейтинг платежных ведомостей клубов КХЛ. Пять клубов лиги практически полностью заполнили место под потолком зарплат в 900 млн рублей — это ЦСКА (899 млн), СКА (898 млн), «Локомотив» (896 млн), московское «Динамо» (890 млн) и «Авангард» (887 млн). Ниже пола зарплат в 450 млн рублей на данный момент находятся две команды: «Сочи» (380 млн) и «Северсталь» (442 млн).

Подробнее с платежными ведомостями клубов КХЛ можно ознакомиться по ссылке.

Единоличным лидером турнирной таблицы регулярного чемпионата КХЛ на старте сезона является ярославский «Локомотив». Команда Игоря Никитина показала стопроцентный результат, одержав в четырех матчах четыре победы.